Libertadores: Trascendentales victorias camino a tercera fase

En verdad, para el Decano vale muchísimo el resultado y habría que ver qué estrategia propone para la revancha. Será fuerte, peleado y en esto tendrá mucho que ver la zona de contención hoy asignada al juvenil Marcos Gómez y a la experiencia del interminable Richard Ortiz.

En el orden económico, Olimpia embolsó 1.430 millones por la recaudación en el Defensores (aproximadamente 200.000 dólares), a lo que suma los 500.000 de la Conmebol, cantidad más que satisfactoria por la enorme respuesta de su público como aconteciera ante los incaicos, superando esta vez la afluencia. Las crisis financiera está latente y todo ingreso es más que beneficioso para sus intereses, en especial por el costo del chárter, que cuesta 180.000 dólares, que lo llevará a tierra colombiana más el hospedaje de unos 40.000, al decir de su presidente. La compensación se vería reflejada si avanza, ya con 600.000 dólares asegurados, la taquilla que será elevadísima aguardando por Fluminense o Millonarios (en la ida 2-1 para el brasileño en Bogotá). De todas maneras, primero tendría que resolver el pleito en Medellín. El árbitro, el argentino Patricio Loustau, hoy considerado uno de los mejores de su país.

Diferencia a favor

Guaraní dio un paso capital en la Libertadores al ganar de visita 1-0 al América Mineiro, que registra por primera vez su participación en esta competencia. La definición de Josué Colmán le dio aire al Legendario para el choque del miércoles en el Defensores. La falta de resolución de los brasileños más las buenas intervenciones del arquero colombiano Vázquez complicaron al local, que se “relamió” frente al arco sin poder concretar.

Nada está cerrado, sin embargo el apremio lo tendrá el conjunto de Belo Horizonte que deberá atacar intentando revertir y esto podría dejar espacios para el contragolpe aurinegro, donde la picardía de Colmán y Marcelo González pueden ser determinantes, si así fuese y el equipo de Jubero pasa lo esperan Barcelona de Ecuador o Universitario de Perú, en la ida fue triunfo de la representación de Guayaquil por 2-0. A modo de dato, dirige al famoso equipo crema de Lima Álvaro Gutiérrez, quien tuviera un breve tiempo en Olimpia, sustituyendo en el cargo a Gregorio Pérez, quien se alejó por motivos de salud.

Fue designado para la partida del 2 de marzo en Sajonia el rioplatense Facundo Tello. No consignamos VAR puesto que en estas llaves no entran en función, sí lo harán en fase de grupos.

Cada vez más cerca

Entre el 9 y 10 de marzo entran en escena los paraguayos en la Sudamericana. El cruel mata mata es una realidad que los nuestros no podrán evitar, chocando el 9 Sol de América - General Caballero de Juan León Mallorquín y al otro día Nacional – Guaireña en duelos de ida.

La segunda instancia 16 y 17 de marzo, los dos ganadores incursionarán ya en los grupos de cuatro, recibiendo 900.000 dólares, recordando que en esta primera etapa son 225.000 para cada club. Hay prestigio y dinero en juego. A punto

Atendiendo la confrontación del 24 del próximo mes, el propio 3 de Febrero resolvió cerrar su estadio para dar cabida a una reestructuración total con miras a recibir las Eliminatorias por primera vez en su historia, ese día se enfrentarán Paraguay – Ecuador en situaciones adversas. La Albirroja, tempraneramente eliminada y el rival con enormes posibilidades de clasificación al Mundial, su envidiable ubicación en la tabla le permite grandes chances de lograr el objetivo, hasta un empate le resultará satisfactorio. Para Paraguay es cumplir y exhibirse, una manera de decir, al público esteño. Aún no se conoce qué dispondrá Barros Schelotto con relación al plantel. De hecho ya no hay justificativo para dejar fuera a Ángel, en Cruz Azul, y Óscar Romero, de Boca, quienes no fueron citados en el combo anterior.

Volviendo a las clasificatorias, este es el programa que viene: Colombia – Bolivia, Uruguay – Perú, Brasil – Chile, Paraguay – Ecuador y Argentina – Venezuela.

Se mudó a París

La UEFA resolvió sacar a San Petersburgo como sede de la final de la Champions League por la invasión rusa a Ucrania, pasando al estadio Stade de France, en el barrio Saint Denis de París, marcada para el 28 de mayo.

Esta será la tercera ocasión en que este majestuoso escenario albergue la disputa por el título, como aconteciera en el 2000 cuando el Real Madrid derrota al Valencia en una final española por 3-0 y la última en el 2006 cuando el Barcelona se impuso 2-1 al Arsenal inglés.

La repetición parece ponerse de moda en tan imponente evento por los cambios en los últimos años, como ser: de Estambul a Lisboa en 2020 por el Covid, en el 2021 de Estambul a Oporto por el mismo motivo y ahora por las razones suficientemente conocidas. Consignemos que el último campeón de esta puja de altísimo nivel es el Chelsea, cuando venciera al también inglés Manchester City por 1-0.