Libertad debuta en la Copa en la altura de La Paz

Al Guma no le fue mal en La Paz ante The Strongest en los torneos internacionales. Por ejemplo, le ganó 3-1 en mayo de 2018 y le empató 1-1 en febrero de 2019, ambos por la Copa Libertadores.

Las únicas derrotas que tiene Libertad ante rivales bolivianos es ante Bolívar y Nacional de Potosí, pero ambos por Copa Sudamericana.

Por torneos de Conmebol, el Repollero tiene 14 juegos ante equipos bolivianos, de estos suma 8 victorias, 4 empates y las dos derrotas previamente mencionadas.

En cuanto al equipo, Garnero tendrá ausencias importantes como las de Enciso, Santa Cruz, Villalba y Viera. En contrapartida, reaparece Alexander Barboza, ausente desde el 20 de febrero en torneo local por expulsión.

Enfrente estará el The Strongest con varios jugadores conocidos: El defensor paraguayo Ismael Benegas, que jugó en Libertad en tres ciclos (7 temporadas) obteniendo 6 títulos nacionales; los delanteros Luciano Ursino (ex 3 de Febrero e Independiente) y Gabriel Esparza, ex Guaraní.



partidos disputó Libertad ante The Strongest, con 3 victorias y 1 empate. De estas victorias, 1 en La Paz.