Liberales presentarán libelo para juicio político a Abdo y Velázquez

Tras una reunión, cuatro bancadas de 29 miembros de la Cámara de Diputados, correspondientes al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), anunciaron que impulsarán el juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente Hugo Velázquez.

El diputado de la bancada C Celso Kennedy, como vocero, indicó que el libelo acusatorio será presentado primero en borrador, para socializarlo con los demás partidos, aunque no definieron fecha, pero estiman que podría estar listo el documento el fin de semana. Los encargados de la elaboración del libelo acusatorio son los diputados Rodrigo Blanco, Celeste Amarilla y Jorge Ávalos Mariño. El diputado líder de la bancada A, Salustiano Salinas, mencionó que será evaluado el momento oportuno para la presentación del libelo y resaltó que se trata de una respuesta al reclamo ciudadano ante la crisis sanitaria, que causa desesperación. En cuanto a la posibilidad de exigir la convocatoria de elecciones ante la salida del primero y segundo del Poder Ejecutivo, que es lo que divide actualmente a los diferentes sectores, aclaró que no les corresponde como Cámara Baja esa definición, que el procedimiento está expuesto en la Constitución Nacional y que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el encargado de esa tarea o eventualmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Salinas manifestó que los 29 liberales votarán por enjuiciar a los dos y que el resto de las bancadas decidirán la orientación de sus votos. El legislador se refirió a la discusión actual que concentra a los partidos, ya que no existe acuerdo sobre si destituir solo al presidente y dejar a cargo al vice, o separar del cargo a ambos y ubicar al titular del Congreso, Óscar Salomón, en la presidencia de la República o convocar a elecciones. El presidente del PLRA, Efraín Alegre, junto con el Frente Guasu, ya anunció que impulsarán el juicio al presidente y el vicepresidente y la convocatoria a elecciones, invocando el artículo 234 de la Constitución Nacional, sobre la acefalía. Esta tesis es defendida también por el Partido Encuentro Nacional (PEN), representado por Kattya González y Norma Camacho en Diputados. Se necesitan 53 votos para aprobar el juicio político y actualmente se cuenta con 29 liberales, dos del PEN y uno de Jorge Brítez, que es independiente. Se espera definición del Partido Patria Querida (PPQ), con tres miembros, y el movimiento Honor Colorado, con 22. Se conoce el apoyo de Hagamos, con dos miembros, para la salida del presidente, pero no del vicepresidente. En solitario, el diputado del Partido Hagamos, Carlos Rejala, con gran actividad en redes sociales, anunció que, si el presidente Abdo no renuncia lo antes posible, presentará un libelo acusatorio, aclarando que será exclusivamente para el primer mandatario. El legislador señaló que, si el vicepresidente luego de asumir el cargo desempañara mal sus funciones, también será sometido a juicio político.



Tenemos la responsabilidad de satisfacer la demanda ciudadana ante carencia del Estado paraguayo.

Celso Kennedy,

diputado del PLRA.



PPQ no apoya doble acefalía y se espera definición



El Partido Patria Querida (PPQ) cuestiona las irregularidades en la gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero no define su apoyo al juicio político alegando, en primer lugar, que no existen números para su destitución, y en segundo lugar, que no reconocen la doble acefalía; es decir, el enjuiciamiento también para el vicepresidente Hugo Velázquez.

La diputada Rocío Vallejo asegura que la Constitución Nacional no contempla la doble acefalía, que existe una laguna constitucional al respecto y que no se puede mentir a la ciudadanía.



En tanto que Sebastián Villarejo afirmó que presentar un pedido de juicio político sin contar con los 53 votos necesarios es solo un salvataje al presidente de la República.

Recordó que en 2019 el cartismo salvó al presidente cuando se presentó el libelo por el caso del acta secreta de Itaipú.

No obstante, indicó que si no soluciona el problema de las vacunas y no hace cambios radicales, no terminará su mandato este año, por reclamo ciudadano.