Liberal teme apoyo a “juicio político testimonial”

Es el caso del diputado Édgar Ortiz, de la bancada de Equipo Joven (llanismo), quien dijo que si no hay los votos, la presentación podría ser testimonial.

“Si no tenemos los votos para qué vamos a presentar. Debemos hablar con los colorados porque sin ellos no alcanzamos”, señaló.

Consideró que si siguen en aumento las protestas, el Gobierno no va a soportar y cree que allí los colorados van a ceder. “No queremos hacer sentir que llevamos a tambor batiente como oposición, queremos que también los colorados se sientan protagonistas”, señaló.

Subrayó que o se avanza con el juicio con los votos requeridos o cualquier presentación es meramente testimonial. Para ello consideró que se debe poner a consideración de la bancada colorada el libelo acusatorio.

SIN FUGAS. No obstante, otros miembros de la bancada llanista piensan lo contrario y no piensan en rever su voto, asegurando que presentarán el libelo acusatorio, cuyo borrador ya está en marcha.

“(Apoyo de bancada), eso fue lo que resolvimos la última vez que fue ayer”, dijo el diputado Marcelo Salinas, de Equipo Joven. Agregó que solo falta trabajar en el borrador para plasmar los principales elementos para el juicio. “Estamos esperando el borrador que están preparando los colegas Rodrigo Blanco, Celeste Amarilla y Jorge Ávalos Mariño”, explicó.

Sobre el apoyo real al juicio político, también los líderes movimentistas que integran el Senado manifestaron que no creen que haya fugas. “En principio, todas las bancadas están dispuestas a votar (a favor del juicio). En particular, en el movimiento Nuevas Ideas dijimos desde el principio que íbamos a apoyar y eso no va a cambiar”, manifestó el senador Salyn Buzarquis, quien pugna por la presidencia del PLRA. Asimismo, el senador Víctor Ríos –también integrante del movimiento Nuevas Ideas– señaló que no habrá fugas en Diputados.

Añadió además que cada sector debe hacerse responsable ante la ciudadanía de cómo obren en esta ocasión.

Eso con referencia a que los colorados, en particular, los cartistas con sus 13 diputados, no apoyarán el juicio político contra Mario Abdo Benítez ni el vicepresidente Hugo Velázquez, puesto que consideran que en la antesala de las municipales, el electorado les podría pasar factura.