Ley prioriza sueldos y privilegios, afirman

“No quieren comprar más camas y más respiradores. Priorizan el ‘funcionamiento del Estado’, así se llama ahora a nuestros sueldos y privilegios”, remarcó.

La diputada explicó que el monto destinado, según la ley de emergencia, para el funcionamiento del Estado, es de más de USD 600 millones, de los USD 1.600 de línea de crédito que fue aprobada para el Poder Ejecutivo. Por eso propuso recortar USD 250 millones de ese monto para la compra de camas y respiradores, pero no fue escuchada por sus colegas.

“Perdí. Ahora vamos a tener 1.000 camas y 430 respiradores cuando el pronóstico es que enferme el 60% de la población, es decir, 3.750.000 personas. Y que el 10% necesite respirador y/o terapia, o sea 375.000 personas. En las dos cámaras hay una mayoría que solo levanta la mano para aprobar lo que le diga el patrón. No sabe, no lee, no responde, no razona, no entiende, no escucha”, reclamó Amarilla.