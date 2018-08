Ley no eleva la deuda, mejora sus condiciones

El ministro de Hacienda, Benigno López, explicó que el proyecto de ley que el Ejecutivo presentará en breve ante el Congreso Nacional no tendrá como efecto el aumento de la deuda pública, sino, por el contrario, el objetivo es mejorar las condiciones financieras.

“Lo que se hace es un manejo eficiente del pasivo. Acá no se está aumentando el nivel de la deuda. Las emisiones de bonos ya tienen una autorización con respecto al monto del que no se puede pasar, pero no tiene ninguna restricción en cuanto al plazo y la tasa de interés, que son cuestiones de mercado”, explicó.

La idea es que, ante la oportunidad de hacer una operación de recompra, esto le permita al país beneficiarse tanto para tener liquidez como para cuando lleguen los plazos de vencimiento pueda manejar su pasivo sin aumentar un guaraní su deuda.

“No es que se va a emitir sin autorización del Congreso para una deuda nueva. La deuda ya está con autorización y no tiene un plazo. El Legislativo con buen concepto permite al Ejecutivo que, de acuerdo con la situación del mercado, haga la emisión de los bonos y, de hecho, está previsto en la ley del 2013 hacer ese manejo del pasivo, pero lo que queremos (con esta ley) es que sea bien clara esa posibilidad para que no haya discusión en el futuro”, explicó en un diálogo en el programa Perspectivas.

El titular de Hacienda reconoció que es posible que el Congreso apruebe este proyecto, como también que no lo haga; no obstante, consideró que un país como el nuestro, que está a las puertas de alcanzar la nota de riesgo en grado inversión, debe tener la flexibilidad a la hora de manejar su pasivo ante condiciones del mercado.

Para López, es posible esperar alcanzar la mencionada nota de riesgo de inversión en los próximos dos o tres años, con lo cual el Paraguay podrá acceder a un financiamiento a una menor tasa de interés que la actual.

Añadió que se está trabajando en un mecanismo que permita explicar de la forma más didáctica posible la importancia de contar con este instrumento legal para que el país pueda manejar de forma prudente sus compromisos.

“Queremos dejar en claro que no se puede uno endeudar un solo guaraní sin tener la autorización del Congreso, todo esto estará clarificado en el proyecto de ley, porque esto será un paso hacia seguir mejorando nuestro perfil financiero. Ojalá podamos despejar todas las dudas del público en particular y de los legisladores en especial”, manifestó el ministro.

deuda prudente. El Consejo Fiscal Asesor, compuesto por los economistas Flora Rojas, Emilio Ortiz Trepowski y Hugo Royg, recomendó la semana pasada al Ejecutivo un manejo prudente de la deuda pública.

En el horizonte de planificación de los próximos cinco años, el financiamiento vía la deuda pública debería adecuarse a una combinación razonable de ahorro fiscal y endeudamiento prudente, señalaron.

“Adicionalmente, considerando que las condiciones externas de los mercados internacionales de deuda están variando, se recomienda considerar nuevas alternativas de endeudamiento”, recomendaron los expertos.

La deuda pública actual asciende a USD 7.761 millones, que con las nuevas cuentas nacionales esto representa un 18,6% del PIB.