Ley de Emergencia genera dudas y convocan a autoridades de Salud

Sin embargo, la mayoría de los diputados que intervinieron, de distintos sectores políticos, manifestaron abiertamente su desacuerdo.

En cuanto al proyecto sobre pase sanitario, presentado por el diputado colorado Hugo Ramírez, Samaniego anunció que pidió el parecer al Ministerio de Salud.

“Que el ente regulador, que es Salud Pública, venga a dar informe, a aclarar la importancia, la urgencia del tratamiento”, refirió Lilian.

Trajo a colación que la ley no está vigente, por lo que no se puede realizar la adquisición de vacunas, y no se puede acceder a los fondos Covid en el caso de internados en sanatorios privados.

“La pandemia existe. Hay que extremar controles, hacer reclamos. No se puede dejar sin la herramienta legal que el Ministerio necesita hoy”, consideró la colorada.

“Si hay reclamos de administraciones de gobernaciones, hay que hacer las denuncias ante los organismos pertinentes”, remarcó.

“Solicité el criterio, la opinión al Ministerio de Salud”, refirió sobre el proyecto de pase sanitario. “La discriminación no ayuda”´, alegó.

el debate. El primero en anunciar su oposición a una convocatoria de diputados para tratar la ampliación de la Ley de Emergencia, fue el liberal Celso Kennedy.

“Ya se presentó en tiempo ordinario. No se reunió el cuórum porque no se quería tratar el tema”, consideró.

“En estos casos, conviene aprobar una nueva ley para tratar de resolver estos puntos”, remarcó, y planteó que el Ejecutivo sea el que presente.

“No veo ninguna necesidad de volver a sancionar la Ley de Emergencia. El manejo administrativo, con esta ley, fue lamentablemente vergonzoso. Se expuso al Congreso a sobrepasar todas las líneas de control”, fue la opinión del colorado Walter Harms.

“Hubieron demasiadas críticas a la manera desprolija, sectorizada y politizada”, dijo.

“Se busca de nuevo romper los niveles de control para hacer de vuelta a criterio del Ejecutivo, y, por otro lado, a profesionales de blanco los dejamos fuera porque no nos gusta su cara o su forma de pensar”, criticó Harms.

“No estoy de acuerdo que se trate. Nuestro sistema de salud no está colapsado. Salud tiene todas las herramientas”, sostuvo el diputado.

Su colega, de Patria Querida, Sebastián Villarejo, habló de una desidia del Ejecutivo, y que no creía que sea un gran llamado de urgencia, ya que ni la propia bancada de Mario Abdo mostró predisposición.

Refirió que se tendría que hacer en todo caso una ley especial, “pero específicamente autorizar a Salud, al IPS, contrataciones temporales de personal que se consideren necesarios, sin concurso y sin nada, en pleno año electoral, vamos a abrir todo esto”, cuestionó el legislador.

“Todo lo que pasó en la Gobernación de Central. Aplaudo el fantástico control”, ironizó Villarejo.

“Si el Ministerio de Salud necesita vacunas, que se convoque y aprobemos, pero la verdad es que esta ampliación habla de discrecionalidad absoluta. Se está abriendo la compuerta en año electoral”, advirtió el diputado.

El senador Hugo Richer admitió la desconfianza, pero su sugerencia es el debate.



