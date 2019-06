Legisladores protagonizan altercado en el Congreso

“Fue una situación bochornosa en el estacionamiento del Congreso. Me golpeó en el pecho, en el hombro. Pateó la portezuela de mi auto, la abolló toda”, se quejó Querey en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Agregó que tuvo que pedir auxilio a las personas que estaban en el estacionamiento para que la situación no pase a mayores. El senador explicó que ni siquiera bajó del vehículo por temor a que le sucediera algo peor, y señaló que el diputado no lo reconoció como legislador, aunque él tampoco se presentó como tal.

“A los que estaban ahí yo les digo llamen a los de seguridad. En primer lugar lo calificó de un bochorno, una vez más, en el Poder Legislativo”, lamentó Querey. Acusó que Samaniego actuó con mucha violencia, con mucha prepotencia, y con el agravante de ser un diputado mostrando esos modales en la misma sede del Congreso.

Mientras el diputado negó haber golpeado al senador Querey, este aseguró que “hubo contacto”. “Me pegó primero en el pecho, y después en el hombro izquierdo, donde tengo un hematoma”, repitió el legislador del FG.

Igualmente, dijo que aún no sabe si emprenderá algún procedimiento en términos legales, pero comentó que hoy hablará con su bancada para ver qué hacer. Reiteró que Samaniego “es una persona prepotente y violenta”.

NO LO GOLPEÓ. Por su parte, el diputado Esteban Samaniego negó que le haya agredido físicamente al senador del Frente Guasu. “Yo me bajé del vehículo porque no podía pasar y el señor me agrede verbalmente y nos agredimos. Yo en ningún momento le toqué físicamente. Él venía a contramano y yo le reclamé eso”, insistió el diputado en charla con la 1080 AM.

Insistió en que no golpeó a Querey y que si el senador lo asegura debería mostrar las zonas de los golpes. “De ninguna manera (lo golpeé), tuvimos una diferencia. Me maltrata verbalmente, no quiero ni reproducir lo que me dijo. Entonces, yo me bajo a reclamarle”, contó el diputado. No obstante, reconoció que golpeó la puerta del vehículo del senador del FG.

“No sé qué se cree, me maltrató a mí y a la persona que estaba conmigo. Ingresó a contramano”, añadió.

El parlamentario manifestó que ambos legisladores se agredieron “verbalmente” durante el altercado, y lamentó que Querey no tenga autocrítica para reconocerlo. “La discusión duró 30 segundos, un minuto aproximadamente”, detalló.

El diputado colorado insistió en que no conocía a Querey, y también lo acusó de prepotente y maleducado. “Yo no sabía quién era el señor. Sos un maleducado para entrar a contramano, le dije. Yo no le conozco al señor. Toqué la puerta de su vehículo, pero a él en ningún momento”, expresó Samaniego.