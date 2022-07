Lee y Aquiles son los ganadores de la primera temporada de Rojo

“Me siento demasiado feliz y honrada de ganar este premio. Es un sueño hecho realidad, es algo muy grato y solo me hace sentir bendecida”, dijo a ÚH.

La bailarina, que considera que el artista se debe a su público, confiesa que siempre tuvo fe en ella misma y en que podría ser merecedora del premio, “desde el inicio del certamen y en todos los montajes. Desde el día uno, dejé alma y corazón en ese escenario”.

Ella no tiene palabras para agradecer a su gente de Encarnación, que en todo momento la apoyó y la hizo sentir afecto, “en especial, agradecer a mi familia del Ballet Marisol Garay por ser mi sostén y a mi maestra Marisol Garay por darme su apoyo y cariño incondicional siempre”, comentó la ganadora, quien hizo extensivo el agradecimiento a su familia, en especial, a sus padres, que la mantuvieron “siempre fuerte”.

INICIOS. Leezzell Garay, que obtuvo el 54,60% del público en la gala final, recordó que inició su carrera en el baile a los 3 años y fue el año pasado que terminó su formación académica en danza.

“Fueron como 15 años de puro amor al baile y también ya soy oficialmente profesora superior de danza paraguaya y clásica”, comentó.

Su maestra Marisol Garay fue quien la alentó a presentarse al cásting de Rojo. “Quedar seleccionada para participar fue algo muy grande para mí como bailarina, ya que pude mostrar lo que es mi arte a todo el país. Mucha gente me valora como artista ahora”, expresó.

Para Lee, Rojo es como una escuela más. “Aprendí muchas cosas, desde cómo utilizar la cámara, llegar al público y ser más versátil en el baile”.

Lee promete que su paso por Rojo es algo que atesorará por siempre, así como al público que la acompañó, “los vínculos que creé en esta etapa son valiosos y me siento bendecida. Valió cada sacrificio que hice para estar hoy aquí. Este premio no es solo mío, sino también de la gente que estuvo conmigo desde el día uno”.

Lee se considera una soñadora y fiel creyente de que los sueños se pueden hacer realidad. “Si tienen un sueño, meta como artista, como bailarín, anímense, tomen riesgo, luchen por sus sueños. No es fácil, habrá altibajos, pero vale el esfuerzo hacer lo que se ama”, aconseja.

CANTO. Aquiles Oviedo (20), quien ganó el certamen en canto con el 54,22% de los votos del público, con gran emoción agradeció a todos los que hicieron posible obtener su premio.

Aquiles cantó en la gala final The Final Countdown (Europe) y fue muy elogiado por el jurado, que también le dio un feedback muy positivo tras su interpretación de un mix en el certamen, que incluyó Unchained melody, La chica de humo y The Way You Make Me Feel.



