Le queda la Copa como objetivoy para ello debe mejorar

Paréntesis en la competencia internacional cumplida la segunda fecha en los torneos de la Conmebol. De la semana que pasó, el primero en entrar en escena fue Olimpia, que derrotó a Patronato con chispazos de buen fútbol en la primera fracción. En la complementaria el Decano cedió terreno, aunque pudo mantener la diferencia lograda por el gol de Fernando Cardozo. Aguirre aún no encontró la fórmula ideal que le permita ensamblar una línea definida y por eso se reiteran confusiones. Ese es el mismo caso de Bruera, que trata de encontrar un lugar, pero le cuesta como también propuestas en los extremos con Cardozo y Fernández. En el fondo Zabala debería ser más considerado. Estos son aspectos que el DT no debe pasar por alto.

El Franjeado quedó a dos de Atlético Nacional, que es líder del Grupo H con seis puntos y al que verá el 2 de mayo en Colombia.Los que se van frenando son Melgar y Patronato; el argentino que trajo muy buena presencia de público en nuestro país juega por primera vez un certamen continental y, aunque no logró unidad alguna, asume el compromiso y dará pelea hasta el final.En el orden local, Olimpia, lastimado por dos caídas consecutivas, mide a las 18:00, en Villa Elisa, a Tacuary, sumamente comprometido con el descenso.A esto debemos remarcar que el orientador uruguayo sigue siendo cuestionado por la afición decana, cuyas posibilidades al título del presente certamen prácticamente quedan descartadas. ¡Vaya si no es trascendental la Copa!, para manejar emociones y propia estabilidad.Fiel a su estilo

El jueves pasado Cerro salió para enfrentar en el Morumbí al Palmeiras, donde Facundo Sava cumplió lo anunciado en conferencia de prensa, encarar de igual a igual manteniendo una estrategia a la cual le es fiel y es de corte ofensivo, esto sin dejar de admitir que su afamado rival fue muy repetitivo con los centros dándole aire al azulgrana, especialmente en el primer tiempo. La alta presión vino después cayendo finalmente por 2-1 y con un gol muy discutido como fue el segundo brasileño que entre el VAR y el árbitro Rapallini convalidaron como legítimo. Otro detalle que no es menor es la ausencia de Viera, por lo cual se vio afectado cuando el adversario ganaba posición de campo. Bobadilla, que tiene muy buenas condiciones pero más para salir que para frenar, y Carrascal, que de hecho no es marcador, dejaron una vía que puso en peligro la contención en el fondo con los centrales Piris Da Motta y Brock.

En el Grupo C, Cerro acumula tres unidades, igual que Bolívar, Barcelona y Palmeiras y, en el próximo partido, tendrá la visita del equipo boliviano, que sumó al derrotar de anfitrión al Palmeiras en el puntapié inicial de la llave.Inesperado

Libertad, que en la previa era gran favorito, no pudo con Alianza Lima en el mismo Defensores sucumbiendo por 1-2. Los antecedentes daban el crédito al conjunto de Garnero, incluso por haber ganado de visitante al Atlético Mineiro por 1-0, siendo respaldado por su producción en el torneo doméstico, del cual es cómodo líder.

La decepción fue enorme por la poca presencia expuesta del Albinegro, siendo superado en velocidad y fuerza por el conjunto incaico que hasta logró una propia hegemonía como consecuencia de la debilidad del Repollero. Ejemplo fue su segunda conquista, toques en cabecera del área, la impotencia del Albinegro y el disparo cruzado de Pablo Sabbag ante el sorprendido Martín Silva. El descuento vino sobre el final, antes la diferencia estaba marcada para la conformación peruana. Pobre rendimiento del Albinegro, que derivó en un desenlace inesperado. Ahora sí o sí deberá recuperarse ante un viejo conocido como es el Atlético Paranaense el próximo 4 de mayo, a las 20:00, en Sajonia. De los cuatro del Grupo G el que no alcanzó sumar es el Mineiro, que cayó ante Libertad y Paranaense. El Gumarelo está a uno de los que van arriba, dándole luz a su propio verdugo, Alianza Lima, que comparte el liderazgo con el conocido como Furacao. Parejo

En tanto, por la Sudamericana, el Grupo B tiene a Huracán, Danubio, Emelec y Guaraní compartiendo todos con tres puntos. En esta segunda fecha, Huracán, que le había goleado a Guaraní, perdió ante el ecuatoriano por 1-0 y el Legendario hizo lo propio ante Danubio, que venía de ganar al Emelec. Que no se dude que esta victoria para la institución de Dos Bocas es de doble recompensa, en lo deportivo por seguir aspirando y en lo económico por los 100.000 dólares embolsados por el triunfo logrado.

En lo estrictamente futbolístico la presencia de Barceló le da otra fisonomía al ataque que contando con Santander podrían otorgarle enormes beneficios. Rodrigo López, quien utilizó alternativo ante Ameliano en la fecha pasada igualando 1-1, podrá contar ahora con la escuadra copera para enfrentar a Cerro, ambos en la pelea junto a Libertad por el título del Apertura. Bien por el Aurinegro que no cede y pese a los sobresaltos por haber soportado lesiones encara la doble participación con aspiraciones, clave el partido de mañana en el Defensores a las 20:30.Lo de Tacuary en la Sudamericana muy pobre, dos jugados, dos derrotas y solo un milagro podría revertir el momento cuando en realidad su lucha es por la permanencia en la categoría. Fracaso

Es el término que se adecua a lo acontecido con la Selección Sub 17 en el Sudamericano de Ecuador. Esta es una prosecución a lo anterior cuando en el Sub 20 la Albirroja quedó sin posibilidades del mundial y bajo el mando del mismo orientador, Aldo Bobadilla, quien había manifestado que tenía un año más de contrato, lo que derivó en la continuidad en el cargo. Parecía una imposición a la dirigencia, quien hubiera cortado por lo sano pagando indemnización si hacía falta, dándole nuevo aire a la Sub 17 desde el cuerpo técnico. El fútbol no se maneja por caprichos, sino por sentido común y si las cosas no salen se deben tomar decisiones radicales; aferrarse a lo mismo fue un error y hoy se pagan las consecuencias.