“Le hicieron castigo del trípode y metieron su cabeza en el inodoro”

“Ella le manifestó a él mismo (comandante) el miedo que tenía y ahí nosotros nos enteramos de todo lo que estaba pasando... Ella le contó que estuvo con colitis por tres días, no comía nada e igual ella tenía que cumplir con sus actividades. Ella estaba muy desgastada. Ella le dice: ‘Fulana me golpeó con el codo por la frente y me caí de espalda y me golpeó por el compartimiento en el baño, eso es lo que a mí me hizo desvanecer. Yo le decía que no me sentía bien y no me hacía caso”, relató la madre.

Dijo que su hija también relató al propio comandante cómo le aplicaban el castigo del trípode, que consiste en apoyar la cabeza contra el suelo sin las manos, y también que varias veces que le metieron la cabeza en el inodoro.

Marcela denunció que, en un primer hecho de violencia, su hija fue reanimada y la encontró sin ropa interior. Incluso fue trasladada al neurosiquiátrico por ser diagnosticada con problemas mentales y presentaba serios trastornos de temor.

En ese sentido, explicó que la joven entró en shock con solo el hecho de ver un uniforme militar. Dijo que el comandante menospreció la denuncia y dijo que era signo de que no toleraría una guerra.

El palito dulce. Por su parte, Rubén Medina, padre de un cadete expulsado por un supuesto robo, quien también presenta rastros de maltrato, manifestó que su hijo, también de tercer año, era constantemente reportado con el oficial “por flojo", porque no quería “castigarle a nadie”.

“Fue muy triste para nosotros escuchar que se le golpeaba, que le hacían meter su cabeza dentro de un balde. Con el video que vimos ayer revivimos la tortura de mi hijo”, señaló en relación al video publicado por Telefuturo donde se ve la aplicación de la técnica llamado “palito dulce”, donde torturan aplastando los dedos de la mano con dos palos de madera.

La familia presentó una denuncia ante el Ministerio Público y, con la publicación del caso, familiares de compañeros de su hijo facilitaron pruebas fotográficas de las torturas que se realizan en la Academil y que son negadas por las autoridades militares.

Se encontró con fotografías de cadetes cumpliendo el castigo en la conocida posición trípode. En una de las fotos se puede ver que en plena clase, en presencia de otros alumnos, un joven aparece en una esquina con la cabeza contra el piso, con las manos en la espalda, sujetándose solo del pie.

En total, serían dos cadetes mujeres y tres varones las víctimas de tortura en la Academia Militar, según las denuncias. Uno de ellos fue hospitalizado, tras supuestamente caer de un árbol, último caso que se encuentra bajo investigación actualmente.



