“Le debo la vida”

En contacto con Fútbol a lo Grande (Monumental 1080 AM), Richard Ortiz se refirió al emotivo abrazo con Marco Trovato tras el pitazo final y la consagración de un nuevo campeonato, el cuarto al hilo: “Olimpia significa todo para mí y en eso el presidente es muy importante. Cuando me rompí la rodilla Marco Trovato se fue junto a mí y me dijo: ‘Vamos ahora a casa, vamos a hacer un contrato de un año mientras te recuperás y después vemos qué es lo que pasa’. Ahora soy tetracampeón, me emociona mucho hablar de eso”.