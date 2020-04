Laxitud de Bolsonaro tendrá consecuencia, dice gobernador

El menosprecio hacia el Covid-19 del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien pide a la mayor parte de la población a no recluirse en sus casas por considerarlo una “gripecita”, puede tener consecuencias políticas y jurídicas, advierte el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel.

Este ex juez y ex fusilero naval, dijo que el líder derechista sería sancionado por el Tribunal Penal Internacional y sometido a juicio político destituyente en Brasil por su actitud de menosprecio a la vida. El dirigente del minúsculo Partido Social Cristiano (PSC) alega no ser sicólogo como para pronunciarse sobre la salud mental del jefe de Estado, y cree que esa condición tendría que ser evaluada en un posible juicio.

“Existe una diferencia de tratamiento entre aquello que piensa el ministro de Salud (Luiz Henrique Mandetta) y lo que piensa el presidente de la República. Eso puede incentivar a las personas a salir a la calle. Eso es muy preocupante, porque no tenemos exámenes suficientes para hacer a todos y porque no estamos aún listos para enfrentar una demanda mayor de pacientes en los hospitales, ni en las unidades de tratamiento intensivo”, explicó Witzel.

Agregó que el comportamiento de un jefe de Estado que no se adecua a las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “puede tener repercusiones internacionales”.

AMENAZA. Copacabana, barrio icónico de Río de Janeiro, es también la comunidad con más ancianos del Brasil, una bomba de tiempo que el Covid-19 puede hacer estallar.

Copacabana con 180.000 habitantes, de los cuales el 30% tiene más de 65 años, es la región con más muertos por Covid-19 de la ciudad. Bolsonaro señaló que Italia –que suma cerca de 19.000 muertos– estaba afectada por tener una población envejecida como la de Copacabana. EFE