“Es seguro que nos volveremos a juntar”, dijo Mel B en el programa Loose Women del canal ITV.

Las otras cuatro integrantes son Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) y Geri Horner, antes Geri Halliwell (Ginger Spice).

El grupo, formado en 1994, vendió decenas de millones de copias de álbumes durante su carrera con éxitos que incluyeron temas como Wannabe y Say You’ll Be There, que lideraron las listas musicales en todo el mundo.

Halliwell dejó la banda en 1998 y las otras integrantes siguieron caminos diferentes luego del lanzamiento del álbum Forever, en el 2000.

El grupo se reunió para una gira en 2007-2008 y ha estado sugiriendo que volvería a encontrarse en 2018.

“Al final del día, somos hermanas y pasamos por algo que fue un viaje muy sorprendente y brillante, así que estamos juntas, nos volveremos a reunir”, dijo el lunes Mel B.

“Hay una que ha sido un poco difícil (Beckham). Pero la estamos enganchando”, agregó.