Las series de Netflix que son más seguidas en Paraguay

La Casa de Papel, House of Cards, Stranger Things, Black Mirror, Versailles, Merlí, Vis a vis, Orange is the New Black, Breaking Bad, La casa de las flores, Las chicas del cable, 13 Reasons Why, y otras más figuran entre los favoritos de los paraguayos, según una consulta realizada entre comunicadores, productores, docentes y miembros del ámbito cultural y artístico.

Creada originalmente por Álex Pina para el canal español Antena 3, La Casa de Papel cobró popularidad e impulso internacional tras su ingreso al catálogo de Netflix, logrando convertirse en una de las ficciones de habla no inglesa más seguidas.

House of Cards, otra favorita en el mercado local, es la adaptación de una serie de la BBC con cinco temporadas y aborda el tema político. Se ambienta en la Casa Blanca de EEUU y refleja las pujas por el poder.

“Recomiendo esta serie porque se pueden ver los manejos de la alta política, que también se ven en el actuar de muchos referentes políticos. Resulta interesante cómo muchas de estas prácticas son mundiales y que no pasan solo aquí”, dijo Ricardo Arriola, especialista paraguayo del sector audiovisual.

MÁS. Con dos temporadas, otra preferida es la serie Stranger Things, un drama de misterio ambientado en una ciudad estadounidense, donde suceden situaciones extrañas, además de ser sede del gobierno para desarrollar experimentos sicológicos, y que es recomendado por el cineasta local Ray Armele.

Otras producciones vistas por los paraguayos es el drama de ficción Black Mirror, ambientado en un mundo ficcional, aborda cómo la tecnología afecta la vida humana y sus consecuencias, mostrando cómo puede extraer lo peor de los hombres.

Otra elección es la serie histórica Versailles, ambientada en la Francia del siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV. Revela la historia detrás de la construcción del famoso Palacio de Versalles en las afueras de París por encargo del rey francés.

Merlí es una serie española que muestra a un profesor de filosofía que enseña a pensar de modo libre a través de metodologías no ortodoxas, inspirado de algún modo en filmes como el clásico El club de los poetas muertos.

Aunque son semejantes en la temática y su humor negro, ya que se narra sobre la vida de las reclusas, las producciones Vis a vis (España) y Orange is the New Black (EEUU) se diferencian en el abordaje y son también las preferidas por el público.

Breaking Bad es una serie dramática que expone a un profesor de Química con dificultades económicas y con cáncer, que debe pagar su tratamiento y mantener a su familia, cocinando y vendiendo metanfetamina. También tiene seguidores La casa de las flores, comedia dramática mexicana, con la actuación estelar de Verónica Castro, que trata sobre la bisexualidad, la infidelidad y la transexualidad.

Las chicas del cable, otra serie española, presenta a cuatro mujeres que comienzan a trabajar en una empresa telefónica en Madrid en los años 20, que revela el machismo reinante de esa época.

13 Reasons Why o Por trece razones expone a un joven que descubre una misteriosa caja con siete cintas de casete grabadas por una adolescente, compañera de clase por la cual tenía una atracción especial y que se había suicidado. En las cintas, la fallecida explicaba a trece personas el porqué jugaron un papel clave en su decisión de quitarse la vida. La lista de series vistas por los paraguayos sigue con Revenge, Velvet, Sense 8, Luis Miguel y otras (ver lista a la derecha).

Opinión

“Modificó hábitos de consumo”

“Al contrario de los filmes, las series de Netflix y otros sitios permiten presentar historias con un desarrollo de personajes más intenso. Es como leer una novela, donde las series tienen un lenguaje y puesta cinematográfica que convierten a la historia en más verosímil. Netflix modificó los hábitos de consumo, de cómo ver televisión, ya que funciona bajo el servicio de on demand (bajo demanda), que permite que uno no tenga que esperar horario y día para ver la serie. Gran parte de las series vistas se consumen en poco tiempo”. Osvaldo Ortiz Faiman, productor.