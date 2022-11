Las noticias más relevantes de la jornada

Para fiscal aún no está claro si muerte de Javier Ibarra fue homicidio o suicidio

El fiscal Gerardo Mosqueira explicó este martes que la empleada del ex fiscal Javier Ibarra "pudo haber tocado o disparado" el arma de fuego que acabó con la vida del ex funcionario. Se trata de una pistola calibre 22 que aún no fue localizada por los investigadores. Todo aquí

Estados Unidos gana y sella su pase a octavos

Con gol de Christian Pulisic, Estados Unidos derrotó por 1-0 a Irán y avanzó a los octavos del Mundial de Qatar 2022. Entérate aquí.

Senado aprueba su propia versión del PGN 2023 y la reenvía a Diputados

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 con modificaciones, por lo que el documento vuelve a la Cámara de Diputados. El proyecto presupuestario aprobado por el Senado es de G. 105,3 billones. Para saber más

Twitter abandona la lucha contra la desinformación sobre Covid-19

Twitter dejó de advertir a sus usuarios sobre información potencialmente falsa difundida en la plataforma sobre Covid-19, según un anuncio en su página oficial. Clic aquí.

Estudiantes de Alberdi logran primeros puestos en feria científica en Chile

Estudiantes del Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi, Departamento de Ñeembucú, lograron los primeros puestos en una feria científica realizada en Chile. Más aquí

Mario Abdo Benítez promulga ley que permite a IPS contraer deudas para pagar a proveedores

El presidente de la República promulgó este martes la ley que habilita al Instituto de Previsión Social (IPS) a contraer deudas para pagar a proveedores. Todo aquí

Juez otorga arresto domiciliario a Hugo Javier en causa sobre desvío de fondos

El juez Agustín Delmás ordenó el arresto domiciliario y una caución real de G. 1.000 millones para el ex gobernador de Central Hugo Javier, quien enfrenta una causa por presunto desvío de G. 18.000 millones de la Gobernación. Lee más

Caacupé 2022: Obispo insta a proteger la familia y cuidar la libertad de expresión

La segunda jornada del novenario en honor a la Virgen de Caacupé estuvo enfocada en la necesidad de proteger las familias paraguayas. También, la Iglesia instó al Gobierno a trabajar por la seguridad y la justicia, y abogó por la libertad de expresión. Más aquí

Miss Tierra 2022: La surcoreana Mina Sue Choi se lleva la corona

La surcoreana Mina Sue Choi se impuso este martes en el certamen internacional de belleza Miss Tierra 2022 en una colorida gala celebrada en Filipinas, que volvió al formato presencial tras dos años de pandemia. Clic aquí

Imputan a persona trans por el presunto asesinato de militar de la FTC

La Fiscalía imputó a una persona trans por el presunto asesinato de un militar de la FTC, quien era su pareja y presuntamente fue ultimado a puñaladas mientras dormía. Lee más