Las internas partidarias dinamitan negociación para Fiscalía y Corte

Es por ello que los grupos políticos principalmente dentro del Partido Colorado están presionando a los miembros del Consejo de la Magistratura para definir la hoja de ruta. Un sector, el oficialismo, quiere apurar el proceso y armar la terna para la Fiscalía antes de las internas de diciembre. Para ello, el factor tiempo juega en contra, en vista de que las internas se definen en solo 34 días y son varios aún los pasos a seguir para integrar la terna.

El otro sector colorado fuerte, el cartismo, prefiere aguardar que concluyan las elecciones y esperar los resultados con la esperanza de obtener el triunfo y de esa forma volcar el timón a favor y tener más chances en las negociaciones, ya que hasta hoy el poder sigue detentando Mario Abdo.

Todo dependerá de los plazos dentro del proceso de selección y de la cantidad final de interesados que se inscriban ante el Consejo. Se tiene que revisar toda la documentación de los candidatos, luego proceder a la etapa del examen y la audiencia pública para finalmente la evaluación integral e integrar la terna.

Marito tiene sus preferidos en carrera para la Fiscalía. Son tres los cercanos al presidente que ya se inscribieron y esperan pasar la etapa de selección para integrar la terna y luego definir en la cancha con los votos y acuerdos políticos. Uno de ellos es el ex ministro de Seprelad Carlos Arregui, hoy miembro del Directorio del BNF. La otra afín a Abdo es Mónica Seifart, ex asesora jurídica de la Presidencia y ex representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo. La tercera en carrera del entorno presidencial es Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia y actual asesora palaciega en Asuntos de Seguridad.

Del otro lado suena el nombre del fiscal adjunto Federico Espinoza. En la Fiscalía mencionan que goza de la simpatía de la actual fiscala general y, por ende, del cartismo.

El futuro fiscal o fiscala recibirá la pesada herencia de levantar de nuevo la credibilidad de la institución, ya que la actual es acusada de responder a Horacio Cartes.

Máximo juez. En el caso de la Corte, Fretes cumplirá el 10 de marzo 75 años, edad límite para estar en el cargo. Es considerado como uno de los "hombres poderosos" dentro de la estructura de la máxima instancia judicial.

En diciembre, el Consejo de la Magistratura debe empezar a considerar el proceso para llenar este cupo. Su salida se dará en medio de la campaña electoral por las generales presidenciales de abril.

A instancias del Congreso ya se menciona que hay políticos interesados en este espacio de poder.

En carpas liberales se comenzó a barajar la figura del ex senador Juan Bartolomé Ramírez, quien perdió chances en la ultima negociación que hubo para llenar vacancia dejada por Alberto Ramírez Zambonini para la Justicia Electoral. Sin embargo, los colorados reivindican este espacio y la pulseada se medirá con base en los resultados electorales entre abdismo y HC.