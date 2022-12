Las figuras que se destacaron en la música a lo largo del año

Un claro ejemplo es Midnights, de Taylor Swift, que posiblemente acabará el año como el más vendido del mundo a pesar de publicarse sin sencillos de anticipo. Con él se materializó el regreso al pop de la cantante, tras el inesperado acercamiento al folk alternativo en los discos Folklore, del 2021 y Evermore, del 2020, a los que siguió en el 2021 la regrabación de dos de sus clásicos álbumes Fearless y Red que la convirtieron en una figura omnipresente.

Del último álbum se desprendió la versión extendida de All too well, más de 10 minutos de canción que recibió múltiples nominaciones y galardones y que llegó acompañada de un cortometraje que ella mismo dirigió y escribió el guion. Además, anunció que en el año que inicia retornará a los escenarios, de momento solo en Estados Unidos.

Retorno. Otro caso es el de Beyoncé, que apenas dio a sus seguidores un mes y medio de tiempo para procesar el hecho de que sacaría un nuevo disco titulado Renaissance, luego de seis años de su último trabajo en solitario.

Su retorno fue uno de los más ansiados, pero no el único, ya que Rihanna sorprendió al retornar con una nueva canción también luego de seis años, con la composición Lift me up, grabada para la cinta de Marvel Pantera Negra: Wakanda por siempre; una especie de consuelo ante la eterna espera de su noveno álbum.

En un escenario con predominio de nombres femeninos, Harry Styles fue uno de los pocos masculinos que logró destacar. Con una estética andrógina llegó a ser objeto de loas y también de polémicas que cuestionaban si lo hacía por auténtica expresión personal o en busca del foco mediático. Su inédito álbum Harry’s House fue considerado por la crítica como uno de los mejores del año, gracias a cortes como As it was.

Español. Otro nombres masculino que fue indiscutiblemente un destaque en la escena musical internacional durante este año fue el puertorriqueño Bad Bunny, que con su álbum Un verano sin ti, repitió por tercer año consecutivo como el artista más escuchado en Spotify en todo el mundo, además de haber ubicado su último disco como el más nominado de los Latin Grammys.

El artista además obtuvo otras tres candidaturas para los próximos Grammys, incluida la de mejor álbum, lo que fue interpretado como su consagración mundial entre el público, la crítica y como la de la música en español. El puertorriqueño visitó el país en noviembre para ofrecer un recital en La Nueva Olla, con polémicas previas en torno a las entradas y que resultó con la asistencia de más de 45.000 fanáticos.

La cantante Rosalía también es una exponente de ese éxito en español. Su ansiado Motomami recibió mayores elogios que su previo El mal querer, del 2018, con el que dio el salto al ámbito internacional, gracias a su estudiada fusión de flamenco, jazz, reguetón primitivo y clásicos de la música latina.

Su dominio en las redes sociales para impulsar su carrera fue un punto aparte, especialmente en la red social TikTok, con un directo ya emblemático que incorporó con acierto los códigos de la generación Z y que luego supo plasmar en una gira conceptualmente revolucionaria.

Además, sorprendió al llevarse la estatuilla de Mejor Álbum de los Latin Grammys, así como la unanimidad de la crítica especializada, desde el The New York Times a Rolling Stone, al igual que Pitchfork, The Guardian, entre otros, que coincidieron que Motomami está entre lo mejor del 2022.



Destaques

