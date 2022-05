Las fases coperas muestran una estrecha diferencia donde se presume un final ajustado

El martes 17 de mayo prosigue la competencia y el cuadro petrolero, motivado por su victoria, aguarda por The Strongest, que goleó a Paranaense 5-0 en la altura de La Paz. En tanto el equipo de Garnero va a Coritiba para chocar con la escuadra brasileña, que pese a cambiar de técnico (ahora al mando Felipão Scolari) no puede zafar de la última ubicación y es el que menos chances tiene de pasar. De todas maneras, se cierra el Grupo B el jueves 26 de mayo en simultáneo: Paranaense – Caracas y Libertad – The Strongest. Las alteraciones en la conformación del DT argentino no le permiten una estabilidad como quisiera y está claro que, independiente de los números, le cuesta producir buen fútbol, salvo honrosas excepciones. Así está el panorama en la Libertadores, donde la dirigencia gumarela apostó mucho para hacer una gran campaña. Un detalle hablando del plantel, Marcelo Díaz, quien dijo públicamente que quiere rescindir su contrato para sumarse a la Universidad de Chile, apareció sorpresivamente el martes pasado cuando ni se consideraba que podía estar en la lista de convocados. Su aporte fue escaso, era previsible. Decepción

Cerro, que venía bien, sucumbió ante Colón en el Cementerio de los Elefantes en una discretísima exposición donde, salvo pocos minutos de arrancado el partido, mostró buena presencia, luego ya superado por los santafesinos dejando visible preocupación donde la inventiva estuvo ausente, que en otros momentos son rasgos del conjunto de Arce. Falcioni, que se había molestado muchísimo por la gestión arbitral en el Defensores, volvió a tomar impulso. Al que le cuesta muchísimo es a Peñarol. Más tradición que rendimiento. Su ubicación en el grupo así lo ratifica. Cerro tiene 7, Colón 7, Olimpia 5, Peñarol 3.

El próximo rival de Cerro será Peñarol el 17 de mayo en carácter de visitante. A como dé lugar

El Decano, que comenzó trastrabillando ante el Carbonero charrúa, logró una estratégica victoria para quedar a dos puntos de Cerro y Colón. Agobiado por la crisis económica, pero con una gran entrega de sus jugadores, pese a decepciones por lesiones, se metió en la formal lucha y ahora viaja a Santa Fe para jugar contra la representación argentina el miércoles 18 de mayo. Una semana después aparecerá el superclásico: el miércoles 25, mismo día en que Peñarol cotejará con Colón.

Las recaudaciones son absolutamente necesarias para las arcas de la institución de Para Uno, como así también la cantidad de socios activos. Esto debe ir aparejado con la resultante de su gestión; la cuestión es ganar. Tiene una alineación corta y de eso su afición es muy consciente. El destape

Guaireña no cesa su intento de mantener vivas sus posibilidades en la Sudamericana. Testimonió no ser menos que el “pintado” Inter, con el que empató afuera y adentro, mostrando coraje aún por la adversidad de jugadores que no están disponibles y maniatado en cierta manera a entender que el doble compromiso le cuesta mucho.

Hoy el villarriqueño está liderando el Grupo E, en compañía del Inter, ambos con seis, a dos de distancia de Independiente de Medellín y 9 de Octubre. Ahora viene la más difícil, tener que definir en el exterior, el martes 17 ante el ecuatoriano y una semana después en Medellín. El que se fue temprano fue General Caballero de Juan León Mallorquín, todo le resultó pesado. Falta anuncio oficial

Se conoce la información de que la Selección Paraguaya disputará dos amistosos en Asia en el mes de junio, frente a Corea del Sur y Japón, ambos clasificados para el Mundial. Para fines de agosto tiene previsto visitar el Azteca con la intención de enfrentar a la selección mexicana que dirige el Tata Martino. En sus últimas conferencias de prensa, Barros Schelotto dijo que tanto los jugadores de acá como los de afuera tendrán la misma oportunidad y es momento de cumplir. Así también será una motivación para quienes se exhiben en el torneo doméstico.

De la futura presidencia no hay nada, peticiones dirigenciales para que siga Robert Harrison, mientras sonó fuerte el nombre de Miguel Figueredo, ex presidente de Sol.