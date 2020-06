Las estrellas del Barça vuelven a cancha

El entrenador Quique Setién realizó la lista de jugadores convocados con Messi a la cabeza, seguido por Luis Suárez (recuperado de la operación en el menisco exterior de la rodilla derecha a la que fue sometido en enero) y hoy podría ser titular. Además, están Griezmann, Piqué, Busquets, Rakitic y la sorpresa que significa Nelson Semedo, quien fue noticia por haber roto el protocolo de salud el pasado lunes al asistir a un cumpleaños.

La otra novedad es que Setién metió en la lista de concentrados a seis juveniles del Barcelona B, a los que empezará a darles rodaje en el equipo de Primera.

Los blaugranas son punteros de la competencia con 58 puntos, seguidos por Real Madrid con 56 unidades; los de la Casa Blanca jugarán mañana, desde las 13:30, ante Eibar, restando 11 fechas para el final de la Liga española.

Ayer, Granada derrotó 2-1 a Getafe y Valencia con Levante igualaron 1-1. Hoy, además de Mallorca vs. Barcelona, jugarán: Espanyol vs. Alavés (8.00), Celta de Vigo vs. Villarreal (11:00) y Leganés vs. Valladolid (13:30).

POR LA CORONA. Hoy puede ser un día consagratorio en la Bundesliga alemana para el Bayern Múnich, que podría conseguir su octavo título consecutivo. Los bávaros suman 70 puntos, siete de ventaja ante su escolta Borussia Dortmund, que de perder hoy, a las 9:30, ante el Fortuna Dusseldorf, dejará el camino libre al Bayern, que con una victoria ante el Gladbach, hoy, a las 12:30, será campeón.