Las entretenidas películas que cumplen 30 años en este 2021

En 1991, variadas películas de los más diversos géneros llegaron hasta las salas de cine. Con sus historias conquistaron el cariño del público y atrajeron la atención de la crítica. Muchas premiadas y otras no tanto, estas son algunas de las cintas estrenadas ese año que lograron destacarse y trascender el tiempo.

Los espectadores que acudieron a las salas en 1991 se encontraron en la pantalla grande con uno de los villanos que ocuparía su lugar entre los más aterradores del cine, nadie más ni menos que Hannibal Lecter, interpretado por un inspirado, seguro y firme Antonhy Hopkins en la cinta El silencio de los inocentes. El filme presenta a Jodie Foster en el rol de una agente del FBI, que en su búsqueda por capturar a un asesino serial acude hasta Lecter, un criminal que a pesar de contar con la peculiaridad de ser un caníbal es poseedor de una brillante mente, que guía a la investigadora hacia un camino que la terminará transformando. La cinta es una de las tres que a lo largo de toda la historia de los Oscar, logró vencer las cinco principales categorías: Mejor Película, Dirección, Actor, Actriz y Guion. Otro recordado villano, aunque no tan brillante pero sí perseverante, es aquel que Arnold Schwarzenegger tuvo que enfrentar en Terminator: El juicio final. Bajo la dirección de James Cameron, la segunda entrega de la franquicia del androide que viaja al pasado para proteger a Sarah Connor de un villano que parecía nunca morir y que a pesar de los golpes y destrozos recibidos se reconstituía y volvía a la batalla, conquistó a los espectadores por sus llamativas escenas de acción y el uso de unos efectos especiales mejor logrados que la anterior cinta, que valieron al filme cuatro estatuillas de las categorías técnicas otorgadas por la Academia. Mortal. Mil novecientos noventa y uno fue también el año en el que se estrenó la primera adaptación cinematográfica de Los locos Addams. La particular familia gótica que protagonizaba sus aventuras en la serie de televisión emitida en los 60, formada por personajes como Morticia, Homero, Merlina, Pericles, Largo, Dedos, Tío Cosa, entre otros, ganó una versión en la pantalla grande con un elenco formado por figuras como Raul Julia, Anjelica Huston y Christopher Lloyd. La caracterización de los personajes fue reconocida por la Academia, que convocó el filme en la terna de Mejor Vestuario. Entre las animaciones, en 1991 tuvo su estreno la adaptación realizada por Disney de la fábula La bella y la bestia. La historia que se desarrolla a partir del alojamiento de una joven en un castillo habitado por una fiera a cambio de la libertad de su padre, no solo fascinó a los más pequeños como a los grandes, sino que también marcó historia al ser la primera cinta animada en disputar el Oscar a la Mejor Película, además de llevarse dos de las estatuillas que disputó esa noche, las de Mejor Canción y Banda Sonora. Otra cinta infantil que llegó a las salas de cine ese año fue Mi primer beso. Con un pequeño Macaulay Culkin en el elenco, el filme presente a una niña que perdió a su madre y que tiene al padre bastante ocupado en la funeraria que administra. La niña ocupa su tiempo con su único amigo y compañero de aventuras, un niño que se define como alérgico a todo. Junto a él, la pequeña descubrirá el primer amor y aprenderá a lidiar con las perdidas. amistad. Entre las emotivas cintas, una de las que logró destacarse ese año fue Tomates verdes fritos. Inspirada en la novela escrita del mismo nombre, el filme presenta a una mujer que vive frustrada por la vida que le toca, hasta que de manera improbable conoce a una anciana en un asilo, quien le cuenta de a poco una dramática y fascinante historia. A medida que el relato se va desarrollando, la cercanía y la amistad entre ambas mujeres va creciendo. Otra destacada cinta de drama que llegó en 1991 fue El príncipe de las mareas. Dirigida por la cantante Barbra Streisand, la cinta presenta a un entrenador de fútbol que se obligado a viajar a Nueva York para ayudar a su hermana que intentó suicidarse. Allí conoce a una siquiatra con la que entablará una profunda relación. La cinta fue nominada a siete ternas en el Oscar, incluida la de Mejor Película. Ese mismo año llegó igualmente a las salas la cinta Thelma & Louise, que presenta a la dupla de mujeres que realiza un road trip con la intención de alejarse de la rutina y terminan aventurándose en una serie de eventos dramáticos. Bajo dirección de Ridley Scott, la cinta se alzó con el Oscar de Mejor Guion, además de volverse un clásico del cine y ser constantemente referenciada en otras producciones.





Cintas de 1991

- El silencio de los inocentes

(The Silence of the Lambs).



- Terminator 2: El juicio final

(Terminator 2: Judgment Day).



- Los locos Addams

(The Addams Family).



- La bella y la bestia

(Beauty and the Beast).



- Mi primer beso

(My girl).



- Tomates verdes fritos

(Fried Green Tomatoes).



- Príncipe de las mareas

(The prince of tides).



- Thelma y Louise

(Thelma & Louise).