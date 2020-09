Las dos caras

Roque Santa Cruz hizo autocrítica y pone la mira en la Copa Libertadores.

Roque Santa Cruz, capitán y referente de Olimpia, tuvo una larga charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), donde admitió que Cerro los superó (2-0) de buena forma en el clásico, y que de la situación actual se saldrá con trabajo. “Ellos hicieron mejor las cosas, están pasando por un mejor momento que nosotros y la victoria se lo llevaron merecidamente (...) Nosotros no estuvimos a la altura de lo que normalmente se necesita para poder ganar”, apuntó Roque, reconociendo el nivel del rival contrastando con lo que dio el Decano. Vuelta de página. El plantel de Olimpia ayer retornó a los entrenamientos en la Villa, y Santa Cruz apuntó que solo el trabajo hará que puedan salir de esta racha en la que sacaron solo siete puntos de los últimos 15 en juego. “De ahora en más lo importante es involucrar a todos y volver a hacer las cosas sencillas y básicas que fueron lo que a nosotros siempre nos resultó y nos trajo éxitos (...) Hay que hacerse fuertes, mejorar, tener carácter para salir adelante. Hay que asumir las responsabilidades que son nuestras y a hacerse hombres, es parte de la vida”, replicó el capitán con esa autocrítica que lo caracteriza. Objetivo. Con el campeonato casi perdido, aunque las posibilidades matemáticas no lo descartan, Roque empieza a mirar la Copa Libertadores como la prioridad uno. “La Copa sigue siendo una gran ilusión y motivación para todos, no hay tiempo de bajar los brazos, tenemos que trabajar mejor y llegar bien para esos partidos”, expresó Roque. Lo que se le viene al Decano en la Libertadores son tres semanas en donde se podrá definir el paso a los octavos de final; recordemos que está segundo en el Grupo G, con 4 puntos en dos partidos. El martes 15 de setiembre visitará a Santos en Vila Belmiro (20:30); la semana siguiente, el miércoles 23, irá a Florencio Varela para medir a Defensa y Justicia (18:15) y el jueves 1 de octubre recibirá a Santos en Para Uno (18:00).





3 partidos de ventaja le lleva Olimpia a Cerro en el historial general: 121 victorias franjeadas, 118 del Ciclón en 346 juegos

Diego Churín afirma que Cerro ganó con autoridad. Evita entrar en polémica

El delantero de Cerro Porteño Diego Churín habló de lo que dejó la victoria ante Olimpia por 2-0 que le permitió al Ciclón ampliar la diferencia como líder del Apertura.

“Lo ganamos con autoridad, con merecimiento, por momentos con buen fútbol, la verdad que le ganamos a un gran rival, al último campeón, a un plantel que viene manteniéndose hace años y ganando títulos”, refirió el autor del primer gol en La Nueva Olla, el pasado domingo.

Apuntando acerca de la influencia del entrenador Francisco Arce en este dulce momento del Azulgrana, Diego expuso: “Tiene mucho que ver, es la cabeza, el inventor de la idea. Pulpito (Duarte), Enzo (Giménez) están en este momento en el equipo por el respaldo que le da el técnico. El trabajo a la larga da frutos y hoy lo está dando”.

Tras no completar el juego ante el 12 de Octubre, Churín era duda para el clásico: “Tenía muchas ganas de estar, lo hablé con Chiqui y estaba claro que iba a jugar, tuve que trabajar aparte y muy duro”.

SENTÓ POSTURA. El ariete remarcó acerca del cruce con el golero de Olimpia Alfredo Aguilar: “En la televisión se vio, que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que sí que hubo otro jugador de Olimpia que también me dijo algo, pero que me llegó a pedir disculpas en el entretiempo, pero no voy a hablar de ese tema porque no amerita”.

“Desgraciadamente volví a errar un penal en el clásico y gracias a Dios lo pude tomar de mejor manera que en otras ocasiones”, recalcó.

Con respecto a su futuro, Churín se siente a gusto en Barrio Obrero: “Cerro es un lugar donde me siento cómodo, donde siento lo que quiero ser como futbolista, estar en un club grande, ser querido, sentir el cariño, estamos en conversaciones para renovar, pero aún no puedo asegurar nada, estamos hablando”, sentenció.

Churín (30 años) arribó a Cerro en julio del 2017 firmando por cuatro temporadas y acumula 52 goles.

5 goles ha marcado Diego Churín a Alfredo Aguilar (entre ellos un hat-trick). Es el arquero local al que más le ha convertido.