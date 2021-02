Las carreras del futuro

No es fácil augurar una predicción de cuáles serán las profesiones más importantes en el futuro cuando los cambios se generan todo el tiempo, pero si algo nos ha demostrado el año 2020 es la importancia de algunas profesiones, que no pararon incluso cuando el mundo paró. Por eso, te mostramos algunas de las áreas más importantes según el Bureau of Labor Stadistics de Estados Unidos, serán imprescindibles en las próximas décadas.