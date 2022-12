Las aventuras del Sr. Banquero Frito

Una empresa relativamente desconocida para la mayoría del público, FTX, colapsó estrepitosamente a principios de este mes de noviembre. Fundada en 2019 por un señor llamado Bankman-Fried, llegó a ser rápidamente la tercera plataforma de intercambio de criptomonedas en el mundo. El patrimonio neto del señor Bankman-Fried alcanzó en 2021 un máximo de USD 26.000 millones en la cúspide de su meteórica carrera. Para mediados de noviembre pasado, el índice de Bloomberg consideraba que ya no tenía nada, además, que sus varias empresas incluida FTX y Alameda Research habían solicitado la quiebra y estaban intervenidas, nada menos, que por John J. Ray III, quien fue el veedor judicial designado en la quiebra de Enron, otra catástrofe financiera del año 2001. Con conocimiento de causa, el Sr. John Ray declaró recientemente “Esto es peor que Enron”.

Cuando estudiamos el colapso de lo que en su momento son empresas de altísima sofisticación, como a fines de los 90’s era Enron o más recientemente FTX, nos encontramos que detrás del glamour se esconden generalmente las mismas viejas prácticas fraudulentas de siempre. Dicho esto en lenguaje simple, “Desconfía siempre de las promesas de pingües ganancias”.

Uno de los eventos más relevantes, preludios a muchos colapsos financieros, es la transferencia de activos de clientes a empresas relacionadas:

“Fuentes anónimas citadas por Reuters declararon que Bankman-Fried había transferido al menos USD 4 mil millones de FTX a Alameda Research, sin ninguna divulgación al público, a principios de 2022. Una fuente anónima citada por el Wall Street Journal declaró que Bankman-Fried había revelado que Alameda le debía a FTX alrededor de USD 10 mil millones que estaban garantizados a través de fondos de clientes almacenados en FTX cuando FTX tenía, en ese momento, USD 16 mil millones en activos de clientes”.

¿Qué desconocían los inversores del Sr. Bankman-Fried? Desconocían varias cosas, pero lo más importante era que FTX estaba mezclando activos de clientes con los propios para hacer apuestas de alto riesgo en su relacionada Alameda Research. ¿Esto de mezclar activos es ilegal? posiblemente no, en letra chica en algún lado del contrato que firmaron los clientes de FTX, debería decir que la empresa tenía derecho a hacer un ‘pool’ de activos. Es decir, sin saber los alcances de lo que aceptaron, los clientes autorizaron a la FTX hacer algo que los llevó a la ruina. ¿No publicar lo que FTX estaba haciendo con Alameda Research fue ilegal? En algunos países como Estados Unidos sí, sería ilegal, pero en otros países como Bahamas, que era la sede del fondo, posiblemente no.

La enseñanza de hoy, y siempre, para todas tus inversiones, es que tienes que conocer en dónde inviertes y con quién lo haces. Pregunta mucho antes de invertir tu dinero. Si no te gustan las respuestas, no inviertas en esa alternativa ‘nueva y fascinante’. ¿Qué te parece comprar en Paraguay un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA)?, un CDA es básicamente un depósito bancario con garantía del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del Banco Central. ¿Te resulta muy aburrido?, ¿poco glamuroso? Créeme, no hay nada menos divertido que perder dinero. No hay inversiones buenas o malas, hay inversiones que se entienden y otras que no. Elige siempre las primeras, descarta las segundas.