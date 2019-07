Las 15 mujeres elegidas por Meghan Markle

LAS ELEGIDAS. En la portada, que se dio a conocer en la página web de la revista, aparecen la activista de la salud mental Adwoa Aboah; la boxeadora somalí quien enseña técnicas de defensa personal a un grupo de mujeres musulmanas Ramla Ali. Entre las referentes políticas está Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, de 39 años, que es considerada como la mujer líder más joven del mundo en ejercer el cargo. La lista continúa con Sinead Burke, irlandesa de 29 años, académica y activista, quien nació con acondroplasia, un trastorno del crecimiento óseo; Gemma Chan, actriz británica involucrada en la campaña Time’s Up; Laverne Cox, defensora de las personas transgénero, quien tuvo un papel destacado en la exitosa serie de Netflix Orange Is The New Black. Además de la estrella ganadora del Oscar Jane Fonda, abierta partidaria del movimiento #MeToo contra el acoso sexual en Hollywood. Entre las actrices se destacan Salma Hayek Pinault, la actriz mexicana de 52 años que hace campaña para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y la discriminación contra los inmigrantes, y Jameela Jamil, de 33 años, defensora de la positividad corporal a través de su campaña I Weigh. Y finalmente Greta Thunberg, la adolescente sueca detrás de las protestas globales contra el cambio climático. Entre las selectas figuran también Chimamanda Ngozi Adichie, Francesca Hayward, Adut Akech y Christy Turlington Burns.