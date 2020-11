Lanchas hechas en Paraguay serán exportadas al Uruguay

Es lo que señalaron durante un acto donde fueron exhibidas las embarcaciones de producción nacional, de la firma Alumicavel. En principio, Uruguay es el primer mercado que logran captar y esperan luego competir con proveedores de Argentina, Brasil y Estados Unidos.

La citada empresa emplea a unas 50 personas de manera directa e indirecta, cuenta con 40 años de trayectoria en el rubro de la fabricación de lanchas de duro aluminio naval 100 por ciento nacional, desde la transformación del aluminio hasta la colocación de la tapicería.

El titular de la UIP, Gustavo Volpe, dijo que celebran la exportación de un producto no tradicional de nuestro país. “La carne y soja son productos tradicionales paraguayos de exportación. Pero la novedad es que se trata de un producto no tradicional y que tiene la calidad y excelencia que hace que no solo se venda en nuestro país y ahora podamos exportar al Uruguay”, destacó el presidente del gremio manufacturero.