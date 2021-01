Lamentan ninguneo de las autoridades al apoyo de la Cruz Roja

Beatriz Denis encabezó una conferencia de prensa este miércoles, en Concepción, en la que leyó una carta abierta al Gobierno Nacional por los 120 días de secuestro de su padre, el ex vicepresidente de la República Óscar Denis, en la que reclamaron una vez más la inacción de las autoridades. Uno de los puntos de reclamo es la negativa del Gobierno a la mediación de la Cruz Roja Internacional.

“Lamentamos que la Cruz Roja Internacional no haya podido ingresar a la fecha al país para colaborar, considerando la labor que realizan en el ámbito de la protección y asistencia humanitaria, a fin de aliviar el sufrimiento humano”, sostuvo la vocera de la familia.

Sobre este punto, el comisario Nimio Cardozo, del Departamento de Antisecuestro de la Policía, afirmó que no hay antecedentes de este tipo de ayuda. “Nunca tuvimos participación de la Cruz Roja en un caso de secuestro. No es una institución que sea parte de un gobierno o un Estado que pueda colaborar”, señaló el jefe policial.

Beatriz, que estuvo acompañada de sus hermanas Silvana y Lorena, se volvió a mostrar crítica con el Gobierno Nacional, que hasta el momento no mostró avances en el caso. “Es preocupante que hasta la fecha no haya información y resultados concretos para la familia y también para las de Félix Urbieta y Edelio Morínigo. Exigimos, por los menos, respuestas a los reclamos y pedidos y no como siempre, un simple silencio”, afirmó.

Los familiares de uno de los secuestrados en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo recalcaron que seguirán en la lucha y que no claudicarán en su afán de exigir al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a autoridades nacionales que hagan cumplir la Constitución Nacional, garantizando la libertad, la seguridad y la paz. “Ellos son responsables de conseguir resultados para que Óscar, Félix y Edelio regresen a sus hogares”, sentenció Beatriz.

INTENTO DE COMUNICACIÓN. Las hijas de Óscar Denis intentaron tener una entrevista con Laura Villalba, recientemente detenida por agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta, según confirmaron en la rueda de prensa.

De acuerdo con lo revelado por una de las hijas del secuestrado, se mantuvo una comunicación telefónica con la abogada Daisy Toledo, que representa a Villalba, para pautar un encuentro en Viñas Cué, lugar donde está detenida la mujer, pero no hubo respuesta positiva, según confirmaron. JR