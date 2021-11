Lamentan manoseo institucional del CM

“Hubo gente que denunció fraude, manipulación de cierto sector político, y hoy defiende el resultado de la terna, hay sectores de la sociedad que lo único que buscan es su conveniencia y no miran más allá de los intereses sectarios y no ven que el país esta en juego, las personas que deben ser guías se dejan llevar por sus pasiones”, sostuvo a la 1080 AM.

Indicó que desde su punto de vista, la independencia del Poder Judicial no solo requiere de personas que sean independientes desde su esencia, sino que transmitan eso.

Ideología. Por su parte, el Dr. Marcos Kohn, mencionó a la 1080 AM que no se está hablando de lo más importante, que es la ideología de Ríos. “La cuestión que se está debatiendo es lo no hablado, la posición ideológica de Víctor Ríos. Nunca escuché de él hablar de la defensa de la vida y propiedad privada. La sociedad necesita debatir las ideas del candidato y no otras cosas. Debemos volver al sistema anterior de selección para ministros de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo.