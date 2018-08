Lambaré tiene 400 casos de roturas de cañerías de agua para solucionar

Antigua. Sobre la avenida Roa Bastos casi Guirnalda, hace meses quedó la abertura y aún no fue reparada.

Avenidas como Bruno Guggiari, Augusto Roa Bastos, Cacique Lambaré, y calles asfaltadas como Bonifacio Ovando, entre otras vías, siempre están con roturas de cañerías.

En las zonas donde la Essap procedió a reparar los caños rotos, luego la capa asfáltica permaneció por varias semanas destrozada, como acontece en Roa Bastos casi Guirnalda.

El intendente de Lambaré, Armando Gómez, expresó que la ciudad tiene un promedio de 300 reclamos de roturas de cañería, número que se mantiene, y si se reduce, es en poca cantidad, y a los pocos días vuelve a ese promedio.

Relató que está vigente un convenio con la Essap en el cual la aguatera debe proveer de asfalto en frío para el bacheo. “Este material no nos proveen todas las veces. Ahora recibimos una cantidad que da para cerrar algunos baches que quedaron, no todos. En varias ocasiones la Comuna usó el asfalto caliente, para no dejar pasar tanto tiempo”, indicó.

El intendente comentó que cada vez que realizan un bacheo, a los pocos días, en el mismo lugar o a pocos metros, vuelve a explotar la cañería, y eso hace que no se reduzca el número de reclamos.

REDUCIRÁN LA CANTIDAD. El ingeniero Alejandro Amarilla, gerente de Redes de Agua de Asunción y Gran Asunción de la Essap, dijo que en la actualidad están con 400 reclamos en Lambaré, correspondientes a roturas de cañerías y baja presión en las conexiones. Apuntó que el aumento de cuadrillas no solucionará el problema, ya que la pérdida de vida útil de las cañerías es el origen de las roturas constantes.

Destacó que tiene evaluadas las calles más críticas de Lambaré con los tramos con constantes roturas de cañería, y el personal dará atención permanente a esos sectores, y en breve se empezará a ver la reducción de roturas de cañerías. Apuntó que son dos cuadrillas por turno las que operan en Lambaré.

Amarilla indicó que hay planes de renovar las cañerías en los tramos más críticos en Lambaré, en un total de 7 kilómetros, abarcando unas 30 a 35 cuadras. No hay fecha para la concreción de estos trabajos, ya que dependen de la disponibilidad financiera, que se define en las instancias administrativas de la Essap. Indicó que Lambaré es la que en Gran Asunción presenta más roturas de cañerías, ubicándose Fernando de la Mora en segundo lugar.