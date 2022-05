Lali González insta al Estado a invertir más en la cultura

El reconocimiento fue impulsado por el senador Tony Apuril, quien al momento de su intervención durante la ceremonia se refirió a la misma como “una de las principales embajadoras de nuestra cultura”.

De igual manera, el senador Sergio Godoy calificó como “excelente, llamativa y simpática”, la actuación desempeñada por la actriz en la novela argentina 1-5/18 Somos Uno, que recientemente le valió una nominación a los premios Martín Fierro en la terna de Mejor Actriz protagonista de ficción.

Otros legisladores también destacaron la carrera de la actriz, que participó en diversas obras teatrales, ficciones televisivas y películas nacionales, como 7 Cajas, Lectura según Justino, Luna de Cigarras, Mangoré, La redención, entre otras.

Agradecimientos. “Estoy muy feliz de este paso en mi carrera, considero que estoy en un momento muy importante”, expresó la actriz al agradecer, al tiempo de señalar que siente bastante felicidad por “ser paraguaya, de mis raíces, de ir a otro país y que en otro país esté de moda hablar guaraní, que tenga onda nuestro idioma, que la gente empiece a querer conocer nuestros modismos”.

Asimismo, agradeció a su padre, su madre y su esposo al señalar que considera que la familia es “sumamente importante” en su carrera.

“Creo en mi país, creo en Paraguay, por más de que muchas veces me dijeron que yo no me podía dedicar a esta profesión porque no era segura, no está profesionalizada, no tenemos seguro, no es como otra profesión; también soy abogada, por si acaso estudié las dos profesiones, si una no funciona, la otra”, declaró en otro momento.

Apoyo. De igual manera, expresó que espera que de alguna forma este reconocimiento sea un impulso para que jóvenes se animen a dedicarse a la actuación, a la música, al teatro, a que crean en el país e instó al Estado a brindar un amplio apoyo a la cultura a nivel nacional. “Estoy segura de que nuestros hijos, nuestros nietos, van a encontrar un país más organizado con respecto al arte, de que el Estado se va a animar y va a invertir en más espacios culturales, no solo en Asunción sino en todo el Paraguay, que es lo que más falta, son los espacios culturales”, finalizó.



Condecorada

