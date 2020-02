Lacalle no invitó a “dictador” Maduro para su investidura

El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien asumirá el cargo el próximo 1º de marzo, aclaró que la decisión de no invitar a su investidura al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, fue suya.

En declaraciones a Radio Universal el futuro presidente uruguayo dijo: “No estoy dispuesto a que en nuestra asunción este el dictador Maduro. Es una decisión personal, de la cual me hago cargo”. Manifestó también que esto no afectará las relaciones comerciales de su país con Venezuela, según recoge Infobae.

En la misma nota, el político y abogado uruguayo del Partido Nacional aclaró que: “Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones y estados, eso no significa que se invite o no se invite a determinados mandatarios”. A continuación, explicó que: “Una cosa no quita la otra. Que uno tenga relaciones comerciales por el interés nacional es distinto a valorar que se violentan y violan los derechos humanos, entre otros países en Venezuela”. Tampoco acudirán a la toma de posesión de cargo representantes de Cuba y Nicaragua.

PARLAMENTO. En tanto, el nuevo Parlamento uruguayo inició su periodo legislativo con la asunción de los diputados y senadores electos en los comicios generales de octubre, poniendo fin a la mayoría que la izquierda mantuvo los últimos 15 años.

“A todos los Diputados y Senadores del @Pnacional y del resto de la coalición un abrazo especial y mi agradecimiento por lo que vamos a construir. Mis deseos de éxito también a todos y cada uno de los legisladores del país”, saludó en Twitter Lacalle Pou.

El aún gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) retendrá 13 escaños de un total de 30 en el Senado y 42 de 99 en Diputados. Si bien seguirá teniendo la bancada más numerosa, quedará en desventaja frente a los votos de la coalición de cinco fuerzas liderada por el PN e integrada también por el Partido Colorado (PC, liberal), el Partido Independiente (PI, socialdemócrata), el Partido de la Gente (PG, derecha) y Cabildo Abierto (CA, derecha).