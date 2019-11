La vieja guardia política busca perpetuarse, afirma analista

“Siempre buscan una excusa porque no le quieren dar poder al elector, porque si le dan poder y ellos no son los dueños de la lista, todos van a ser iguales, y eso les asusta, la posibilidad de que el elector les deje afuera. Con este sistema, siempre pudieron copar las listas y ubicarse en los primeros lugares. El sistema en Paraguay determina que las mesas que puedas controlar son las mesas en donde tus votos se cuentan. A los representantes de la vieja política les beneficia este sistema”, cuestionó.

Afirmó que una vez más, el desbloqueo de listas está en jaque, luego de la suspensión de la costosa licitación para el arrendamiento de las máquinas de votación que se deben utilizar para la aplicación del voto preferencial en las elecciones internas y municipales del próximo año. Varios legisladores ya salieron a cuestionar el desbloqueo y las máquinas electorales.

El desbloqueo fue aprobado apenas en mayo de este año, y lo mismo ocurrió poco después con las máquinas de votación, pero apenas unos meses después surgen las voces que buscan eliminar estas iniciativas.

Fue en julio de 2012, cuando el entonces presidente Federico Franco había promulgado la Ley 4662, que postergaba la aplicación del desbloqueo de las listas hasta las elecciones municipales de 2015, pero la postergación sigue hasta hoy. En aquel año, luego de que los legisladores rechazaran la iniciativa, estos tuvieron que huir del Congreso por la Costanera, porque en las inmediaciones del edificio legislativo una multitud enardecida anunciaba que no permitiría a los parlamentarios salir sin aprobar el desbloqueo.

“En el 2012 le hicieron aparecer a técnicos de la Justicia Electoral diciendo que era inviable el desbloqueo. En esa ocasión, incluso (Carlos María) Ljubetic se fue a decir que era inviable el desbloqueo. Hicieron una prueba y después votaron, salieron como ratas por la Costanera. (Orlando) Fiorotto y (Alfredo Goli) Stroessner votaron conmigo, más los efrainistas y los de Patria Querida, a favor, y perdimos. La gente estaba en la plaza, enardecida, y los legisladores huyeron por la Costanera”, recordó Estigarribia.

Agregó que luego los parlamentarios que estaban en contra del desbloqueo aprovecharon para presentar un proyecto en Diputados. “Fue un adefesio de Justo Zacarías, que primero rechazaron, pero luego lo aprobaron para que sea inaplicable, para finalmente derogarlo, cuando yo ya no era senador”, lamentó el ex legislador colorado, uno de los impulsores del desbloqueo de listas.

“Siempre hicieron estos jueguitos. Ahora me enteré que ellos habían dicho ‘bueno, vamos a aprobar la ley porque no nos queda de otra, pero después vamos a tratar de trancar por el camino’. Entonces, están buscando excusas. Divulgan un discurso de caos, de despelote, un discurso fatalista para tratar de postergar la vigencia del desbloqueo y sobrevivir en el 2023. Ellos piensan que con este sistema, que le da poder al elector, el elector que ya conoce el pasado, la conducta, las acciones, puede no elegirlos, tanto en las internas como en las generales”, reflexionó Hugo Estigarribia.

EXCUSAS. El ex congresista indicó además que pueden haber problemas en la licitación del TSJE, pero no son motivo para hacer un discurso trágico.

Por otro lado, afirmó que las máquinas de votación son indispensables para un rápido escrutinio, pero no para la implementación del desbloqueo.

Habló además de la importancia de conservar las constancias de votos en papeles para cualquier verificación y de la necesidad de ir perfeccionando el sistema electoral. “Esto (el desbloqueo y las máquinas de votación) no va a mejorar mágicamente la representación política, pero va a ser un avance, un paso más. Iguala a los candidatos, y habrá una mejor competencia. Así gana mucho el ciudadano, el elector”, opinó el ex senador colorado.



