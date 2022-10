La valentía de la oración

A la necesidad de la oración con insistencia si es necesario, pero siempre dejándose involucrar por ella, se remite el pasaje litúrgico del Evangelio de Lucas «con esta parábola –explicó el Papa– del amigo que invade, el amigo inoportuno», que de noche cerrada va a pedir a otro amigo pan para dar de comer a un conocido que acaba de llegar a su casa y a quien no tenía nada que ofrecer.

«Con esta petición –observó– el amigo debe levantarse del lecho y darle el pan. Y Jesús en otra ocasión nos habla de esto: En la parábola de la viuda que iba al juez corrupto, quien no la oía, no quería oírla; pero ella era tan inoportuna, molestaba tanto, que al final, para alejarla de manera que no le causara demasiadas molestias, hizo justicia, lo que ella pedía. Esto nos hace pensar en nuestra oración. ¿Cómo oramos? ¿Oramos así por costumbre, piadosamente, pero tranquilos, o nos ponemos con valentía ante el Señor para pedir la gracia, para pedir aquello por lo que rogamos?». La actitud es importante, porque «una oración que no sea valiente –afirmó el Pontífice– no es una verdadera oración». Cuando se reza se necesita «el valor de tener confianza en que el Señor nos escucha, el valor de llamar a la puerta.

El Señor lo dice, porque quien pide recibe, y quien busca encuentra, y a quien llama se le abrirá».

«Hoy –dijo en conclusión–, en la oración colecta, hemos dicho al Señor que nos dé aquello que incluso la oración no se atreve a pedir. ¿Y qué es aquello que nosotros no nos atrevemos a pedir? ¡Pedimos una gracia, pero no nos atrevemos a decir: Ven tú a traérmela. Sabemos que una gracia siempre es traída por Él: Es Él quien viene y nos la da. No quedemos mal tomando la gracia y no reconociendo quien nos la da, es el Señor».

