La vacuna de Oxford funciona en monos

Científicos del Laboratorio del Instituto Nacional de Salud Rocky Mountain inocularon el mes pasado a seis monos con una única dosis de la vacuna de Oxford. Luego, los animales fueron expuestos a altas cantidades del virus que provocó la pandemia mundial. Pero luego de 28 días, los seis monos se curaron, comentó a The New York Times, Vincent Munster, el investigador que condujo las pruebas. El especialista aclaró, no obstante, que siguen estudiando los resultados, y que la próxima semana los compartirán con sus colegas. Munster aclaró que la inmunidad en los macacos no garantiza que la vacuna vaya a ofrecer la misma protección en los humanos.

La Universidad de Oxford inició el jueves pasado las pruebas de la vacuna en seres humanos. Las previsiones más alentadoras de los científicos, en el caso de que se compruebe su efectividad y no ocurra ningún imprevisto, señalan que la vacuna podría estar lista para septiembre.

Por el momento, el distanciamiento social y el confinamiento, son las únicas medidas eficaces para evitar la propagación del virus, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).