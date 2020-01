La tierna mirada de Jennifer Aniston ante la broma de Brad Pitt

Si bien se esperaba que el encuentro se diera en la alfombra roja, las cámaras no pudieron captar el momento en que se cruzaron.

Pitt obtuvo el premio como mejor actor secundario por su actuación en la comedia estadounidense Once Upon a Time in Hollywood.

En el discurso de premiación, Brad ironizó sobre su vida amorosa. "Quería traer a mi madre, pero no pude, porque con cualquiera que esté parado a mi lado dicen que estoy saliendo", exclamó desde el escenario.

Inmediatamente, la cámara se dirigió a Jennifer en donde se la vio riéndose de la broma hecha por el actor y con una mirada que muchos catalogaron como tierna hacia Brad.

Embed My favorite part of Brad Pitt’s #goldenglobes acceptance speech is watching Jennifer Aniston’s face during it. pic.twitter.com/G5HHVKM2dy — Alyssa Bailey (@alyssabailey) 6 de enero de 2020

No se hizo esperar la reacción de los miles de seguidores a nivel mundial que tienen estos actores, quienes lograron que el tema fuese viral en pocas horas.

Algunos medios de EEUU aseguran que el encuentro se produjo como ya anunció el propio actor, de 56 años, quien sostuvo que esperaba ver a la actriz de 50 años. "Me encontraré con Jen, ella es una buena amiga, sí", indicó Pitt a Entertainment Tonight en la alfombra roja, minutos antes de la entrega de premios.

Aniston, por su parte, estaba nominada por su papel en The Morning Show, como mejor actriz en una categoría de drama de serie televisión, pero la misma perdió ante la actriz Olivia Colman, quien se alzó con el galardón.

¿Un reencuentro secreto?

La famosa ex pareja dorada de Hollywood volvió a ser tendencia en las noticias, cuando se difundió una noticia sobre una supuesta escapada romántica a México.

Según fuentes cercanas a ambos, se encontraron en Cabo San Lucas, conocido por ser uno de los lugares favoritos de Aniston.

Brad hace un par de semanas se encontraba en la ciudad de México promocionando la película Once Upon a Time..., según la revista australiana New Idea.

La historia de amor entre Brad y Jennifer

Brad Pitt y Jennifer Aniston se habían conocido en 1994, pero no fue hasta años después que se convirtieron en una de las parejas más queridas de la pantalla grande.

Jennifer y Brad Una de las ex parejas más queridas de Hollywood. Foto: El País.

En julio del 2000 decidieron casarse en Malibú, en una ceremonia íntima y privada, pero la historia no duró mucho ya que cinco años más tarde, en 2005, comunicaron sobre su separación.

Existen muchas versiones sobre la causa del divorcio, una de ellas la intromisión de Angelina Jolie, con quien Pitt se conoció en la película Señor y Señora Smith.

Así también, Aniston salió con Justin Threoux, con quien se casó en el año 2015, pero dos años y medio más tarde se separaron.

Hace más de una década que Jennifer y Brad firmaron los papeles de divorcio, pero los fans parecen no perder la esperanza de verlos nuevamente juntos algún día.