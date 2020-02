La Superliga en el COP

Los equipos fueron divididos en los grupos A: Garden Club, Sportivo Luqueño, Deportivo Luque y Deportivo Areguá; B: Deportivo Sajonia, Cerro Porteño y Rubio Ñu; C: San Antonio, Sportivo Mariano R. Alonso y Presidente Hayes.

La jornada de hoy marca estos enfrentamientos a partir de las 19.30: Presidente Hayes vs. Mariano Roque Alonso; Deportivo Luque vs. Garden Club; Sajonia vs. San Antonio. A partir de las 20.30 jugarán Rubio Ñu vs. Cerro Porteño y Areguá vs. Sportivo Luqueño.

Mañana la jornada marca estos juegos, a partir de las 19.30: Deportivo Sajonia vs. Cerro Porteño; San Antonio vs. Mariano Roque Alonso; Deportivo Luque vs. Areguá; Rubio Ñu vs. Presidente Hayes y Garden Club vs. Sportivo Luqueño. Las semifinales se jugarán el sábado y la final el domingo en el estadio Arena Pynandi, en el COP.