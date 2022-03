La suba de las naftas no generó una mayor venta de motos

“En el 2021 tuvimos una drástica caída en febrero y este año hubo un repunte, pero muy pequeño”, enfatizó.

Manifestó que no puede concluir que la suba del precio de las naftas sea un motivo de aumento de venta de las motocicletas por el tema del consumo y costo de traslado. “El tema del precio del combustible es algo nuevo”, recalcó.

Samaniego dijo que el punto central de las motocicletas es que se venden a crédito y el poder adquisitivo de la población cayó grandemente. “La gente de clase media cayó a la baja y aumentó la franja de pobreza, que también significaría que demanden motos para no seguir usando sus chileré, no solo por el precio de las naftas, sino por el hecho de que ya no puedan mantener”, aseveró.

Comentó que hay gente que compraba moto, pero que ahora está en una situación de pobreza extrema. Añadió que a esto se suma el hecho de que subió el precio de los biciclos, debido a que los costos de la materia prima y el flete internacional se elevaron considerablemente. “De todos modos, nosotros seguimos produciendo la misma cantidad”, recalcó.

CRÉDITO. El empresario comentó que el 97% de las motos se venden a crédito y los compradores piden el plazo más largo, que es de hasta treinta meses. “El precio de la cuota está en torno a los G. 300.000. También migró el tipo de modelo de moto más buscada. Ahora se quiere más la motoneta en vez de la del tipo cobrador y que tiene un motor de 110 cilindradas. La gente mira por el lado de la economía por el menor consumo”, puntualizó.

Mencionó, igualmente, que aún siguen arrastrando el hecho de que durante la pandemia en el 2020 dejaron de cobrar entre 25 y 30% de las deudas de clientes. “Eso se convirtió en mora y hasta hoy no terminamos de cobrar el dinero”, lamentó.

Por otra parte, sobre el ensamblaje de vehículos de cuatro ruedas, Samaniego afirmó que “el mercado está horrible para los productos que cayeron en producción y venta, debido a que las unidades que se fabrican en Paraguay se tienen que traer en contenedores que están muy caros”.