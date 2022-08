La serie Black Mirror tantea a Salma Hayek para su sexta temporada

Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Rory Culkin, Auden Thornton y Anjana Vasan son los fichajes confirmados para esta temporada.

Hayek, protagonista de títulos como Desperado, Frida o After the Sunset, aparecerá próximamente en Without Blood, una cinta dirigida por Angelina Jolie y que se une a Magic Mike's Last Dance como los proyectos futuros de la intérprete mexicana.

La noticia del lanzamiento de la sexta temporada de Black Mirror sorprendió en mayo a los seguidores de esta producción porque su creador, Charlie Brooker, afirmó hace dos años que "el mundo ya era demasiado oscuro" para hacer otra temporada.

Aún no han trascendido los detalles acerca de la trama de esta nueva entrega ni cuándo se estrenará.

No obstante, desde la plataforma sí se filtró que el número de capítulos superará al de la quinta temporada, que contó únicamente con tres episodios.

Además, evolucionará hacia una imagen y un estilo más cinematográfico, una apuesta que continúa la tendencia de sus productores, Charlie Brooker y Annabel Jones, por incorporar elementos del cine a este formato que narra historias distópicas autoconclusivas en poco más de una hora de duración.

La serie, que puso el foco sobre el lado más turbio de la tecnología y su impacto en la sociedad, regresará con la incertidumbre para el público de si incorporará alguna referencia a la pandemia de Covid-19.

Black Mirror comenzó a emitirse en 2011 en la cadena británica Channel 4 y, tras dos temporadas, pasó a formar parte del catálogo de Netflix.