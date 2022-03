La Senad firmó un convenio antidrogas con ex diputado

En su defensa, la ministra Rolón dijo que recién hace ocho días que Ozorio ingresó en el radar de control de su administración.

“En ese momento, la Senad no lo tenía a él como objetivo. Nosotros tenemos las informaciones recién desde este operativo (A Ultranza)”, significó Rolón en declaraciones a Monumental 1080 AM.

Aseguró que en el momento de la firma del convenio con la cooperativa, el ex diputado no formaba parte del objetivo de la institución antidrogas.

Sin embargo, hace algunas semanas el operativo A Ultranza viene generando un gran revuelo en diferentes sectores, incluyendo a los actores políticos salpicados en la investigación que es producto de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público, Antidrogas, Europol (Europa), la DEA de Estados Unidos y la Policía uruguaya.

El ex diputado y el pastor prófugo José Insfrán integraban un esquema con vinculaciones con varias empresas que se encargaban de hacer lavado de dinero y tráfico de drogas en el país.

De acuerdo con las primeras investigaciones, utilizaba la cooperativa para tener contactos con instituciones claves en el combate contra el narcotráfico.

La ministra Antidrogas dijo que los audios filtrados del ex diputado no forman parte de las investigaciones de la Senad. “El audio de ninguna manera es de la Senad. Por la manera en que se escucha, me recuerda al caso de Raúl Fernández Lippmann (investigado en el caso Jurado de Enjuiciamiento)”, sostuvo.