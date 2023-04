La SEN no paga a un sector campesino

Pedro Vega, gerente de la organización, explicó que fue una compra directa que realizó la SEN.

“Fue una compra para beneficiar a organizaciones que están trabajando con la agricultura familiar campesina para promover las compras públicas”, explicó Vega.

Refirió que distribuyeron 15.000 kilos de yerba mate a Emergencia Nacional. Sostuvo que a través de las compras públicas, las organizaciones campesinas tienen la posibilidad de acceder a un mercado seguro.

Explicó que la factura entregaron en octubre del año pasado con la promesa de cobrar en noviembre. “Este programa es justamente para apoyar a la agricultura familiar campesina. Nos acompañó la secretaría de las compras públicas del MAG. Hasta ahora no tenemos respuestas de cobro”, lamentó.

Vega dijo que no puede ser que el Estado use como discurso político que apoya a la agricultura familiar campesina y finalmente no cumple con estas familias campesinas “Nosotros tenemos compromisos con entidades financieras y con los proveedores”, señaló.