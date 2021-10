La santa cruzada de Omar Little

Michael K. Williams, de 54 años, saltó a la fama como el carismático ladrón y narcotraficante Omar Little de The Wire (2002-2008), una de las series más prestigiosas de la historia de la televisión en Estados Unidos.

Cada temporada de The Wire posee un opening visual diferente, con una versión distinta de “Way Down in the Hole” como intro, la canción de Tom Waits. En una de esas imágenes de la cotidianidad violenta de Baltimore que la serie de HBO se propuso mostrar entre 2002 y 2008, un negro arroja una piedra contra una cámara de vigilancia puesta en la calle. La imagen de la rotura se repite a lo largo de todas las aperturas, como en un collage móvil, pero va modificándose su lugar en el orden en que aparece según la temporada, de la misma manera que se modifica la canción que va espectralmente perdiéndose hacia abajo, hacia el hoyo de sus notas bajas, disonantes.

Siempre quise pensar que ese hombre negro rompiendo la cámara, toda cámara vigilante, apagando por una fracción de segundo el show, es Omar Little, el ladrón más memorable y épico de lo que va del siglo XXI.

Falleció el mes pasado en Nueva York, a los 44 años, el actor que encarnó a Omar, Michael K. Williams. Fue también un recordado Chalky White en Boardwalk Empire, pero es obvio que fue el personaje de The Wire el que lo convirtió en lo que será para la historia de la televisión: un chico malo. No uno más. Omar es gay, negro y ladrón. Omar es, además, un buchón. Pero, de nuevo, es otro tipo de informante (a pesar de que todos suelen merecer su mismo fin), pues colabora con la policía (paradójicamente) por una cuestión ética y, sobre todo, circunstancial: “Yo también hago algo de suciedad, pero nunca apunté a nadie que no estuviera en el juego”, se justifica al entregar a alguien que mató a un inocente por simple despotismo. Cuando dice también, Omar da por sentado que el detective al que se dirige hace también “algo de suciedad” en una ciudad sucia. En una entrevista, Williams dijo sobre su personaje: “La gente puede no estar de acuerdo con su ética o con lo que se trata, pero respetan el hecho de que es honesto. Como dicen en el barrio, es un tipo que se pone de pie”.

Creo que no es posible entender la lógica implacable de Omar, a veces conscientemente suicida en la vieja Baltimore (donde Edgar Allan Poe conoció la locura callejera hace un siglo y medio), sin su némesis principal, otro personaje del tráfico también negro, pero radicalmente opuesto a él: si Omar Little lleva un rifle, Stringer Bell es un hijo del barrio que se ha convertido en desarrollador inmobiliario, lee La riqueza de las naciones, de Adam Smith, viste caro, tiene buenos contactos políticos, es decir, es el Personaje Negro del Maletín.

Stringer concibe el negocio del tráfico de drogas como una actividad económica importante, pero sucedánea. Él es, y aspira a serlo más todavía, un capitalista serio que construye edificios urbanos. Busca el reconocimiento de una clase a la que ha llegado como narcotraficante, pero aspira a una imagen pública confiable y, sobre todo, legal. Nos suena conocido su caso, aunque la historia se desarrolle en Baltimore y sea solo ficción.

Omar no piensa su parte en la historia como un negocio, sino casi como una cruzada santa contra el capital espurio, contra sus falsos profetas, sus filisteos. De ahí, tal vez, su popularidad como ningún otro en la serie. Pero, en realidad, no hay ningún capital, ninguna sociedad, finalmente, que pueda albergarlo: es el Personaje del Rifle contra la propiedad ilegal o legal, con una ética que no halla acomodo en Baltimore ni en ningún lado y que se enfrenta, sin saberlo, a otra moral destructiva como venida del futuro, la de un Exterminador nihilista. Para un personaje así, claro está, no hay redención posible.

Al enterarse de la muerte del actor, su colega Wendell Pierce, quien compartió con él escenas tensas, como el detective William Bunk Moreland, escribió un brillante resumen de la capacidad de su amigo, destripado por el dolor: “Un hombre inmensamente talentoso, con la capacidad de dar voz a la condición humana retratando las vidas de aquellos, cuya humanidad rara vez se eleva, hasta que cantan su verdad”.