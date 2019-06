La ronda 5 en el fútbol de salón

En Fomento de Barrio Obrero, Unasur enfrenta a Cerro Corá de Lambaré.

La ronda sigue el jueves 13 con los duelos: San Antonio vs. Bolívar (Club San Antonio) y Sport Bahía vs. San Alfonso (Antequera). El viernes 14: Varadero vs. Primor (San Luis) y 29 de Setiembre vs. Atenas (Club 29 de Setiembre).

Los compromisos arrancan a las 19.00 en juvenil C17 y 21.00 en Primera.

La fecha se inició con el empate 4-4 entre 12 de Junio y Fomento de BO.

En el Grupo A, Cerro Corá es el líder con 6 puntos, mientras que en la Serie B, 12 de Junio es el puntero con 7 unidades.