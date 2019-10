“La riqueza verdadera de un país está en el conocimiento que tiene su gente”

De paso. Martínez estuvo por pocas horas en Paraguay y no pudo saludar a sus grandes amigos como Fernando Lugo, dijo.

Daniel Martínez, el candidato presidencial uruguayo por la coalición de centro-izquierda Frente Amplio (FA), reivindicó los logros del Gobierno. Su fugaz estadía en el país no fue impedimento para que el ex intendente de Montevideo hable con ÚH sobre la percepción que tiene sobre el Paraguay, la crisis que azota a la región y los cuestionamientos hacia los gobiernos de izquierda.

–A pocas semanas de las elecciones en su país, ¿cómo está viendo todo el clima previo?

–Uruguay es un país con larguísima tradición democrática, un país muy institucional. Hace unos días tuvimos un debate con el principal candidato de la oposición y si bien hubo cuestionamientos no hay grandes ataques personales ni verbales. Uruguay viene recorriendo el periodo más largo de crecimiento de su historia, 16 años seguidos.

–Pero, sin embargo, en su país hay algunos números preocupantes. El déficit fiscal es del 4,9 por ciento.

–Los últimos años la región se ha complejizado. La situación de Argentina y Brasil se ha complejizado aún más. De todas formas Uruguay tiene muchas fortalezas, hoy por hoy la deuda neta es de las más bajas en la historia, además tenemos reservas para cumplir dos o tres años por delante con los vencimientos. Uruguay ha logrado en estos 15 años de gobierno progresista un 80% de crecimiento del PIB, casi ha duplicado la riqueza que generan los uruguayos y además que pasamos ser el país de Latinoamérica con mejor distribución de riqueza. Hoy por hoy estamos más cerca de Europa que de los países de América Latina.

–¿Qué pasa en Uruguay? ¿Por qué se estancó la izquierda y la derecha tiene un resurgimiento muy fuerte?

–En realidad los partidos tradicionales no crecen. Lo que crece es el número de indecisos. Pero hay que ver qué pasa. La verdad se va a saber el 27 de octubre. Los indicadores son que nosotros subimos. Cuando miramos hace 5 años las elecciones anteriores todo el mundo pensaba que la izquierda perdía, y el día de las elecciones la izquierda tuvo mayoría absoluta. Lo que si pasa es que el mundo está cambiando.

–Después de 15 años de Gobierno del Frente Amplio, ¿cómo se logra captar al nuevo electorado?

–Yo estoy confiado que al final llegado el momento la gente va a optar pensando con objetividad y con la realidad porque se puede decir que está todo mal, pero la gente sabe que no está todo mal. Llega las vacaciones y no hay nadie en Montevideo, todo el mundo está de vacaciones en Miami, en Argentina, hay problemas sí, nos preocupa y nos duele ese 8.6% de pobreza, pero tengo la confianza que ha habido un Gobierno con sinceridad humana que ha transformado Uruguay, hace 15 años no éramos esto, la región está cayéndose a pedazos pero nosotros tranquilos.

–¿Cómo ve a Paraguay? ¿Qué se puede imitar de nuestro país?

–Paraguay ha tenido un crecimiento económico importante, tal vez con el mismo problema que Uruguay, demasiado basado en la actividad privada y hoy un país en el mundo es rico o pobre cuanto mayor valor agregado tenga en tecnología y crecimiento y en lo que hace la gente. La riqueza de un país no son los recursos naturales o la fertilidad de la tierra. La riqueza de un país es el conocimiento que hay en la gente y ahí tanto Paraguay como Uruguay tenemos que lograr, el mundo va para ese lado, Paraguay avanzó en muchas cosas. Tuvimos una reunión con el presidente cuando había sido electo y coincido en lo que me decía que hay importantes temas para avanzar como la institucionalidad, en los organismos reguladores.

–¿Qué cree que puede hacer el Mercosur para consolidar el tratado con la UE?

–El Mercosur se ha quedado un poco rengo. Muchos queremos que el Mercosur sea un poco más. No para encerrarnos sino para fortalecernos y competir mejor en el mundo. Es muy interesante cuando miramos cuanto creció el comercio en los países que firmaron el acuerdo con Europa. Creo que es un buen acuerdo.

–¿Dónde cree que deben poner el acento los gobiernos en la actual era tecnológica?

–Nosotros hicimos un estudio de eslabones de cadenas de valor. Estudiamos una serie de sectores los cuales entendemos que tenemos la posibilidad de insertarnos para competir con calidad. Uruguay está haciendo satélites porque tiene mucha gente con conocimiento tecnológico.

–¿Por qué cree que los gobiernos de izquierda fracasan en la región? Un claro ejemplo es Venezuela o Nicaragua.

(Suspira) Yo creo que izquierda tiene que ser sinónimo de democracia en el más amplio espectro de la palabra. Yo pertenezco a una visión política que siempre creyó en el libre debate de ideas y la confrontación democrática de ideas. Creo que cada país es cada país. Es un país que tradicionalmente tuvo una concentración de poder.

–¿Y cuál es el camino para la izquierda uruguaya?

–Uruguay ha hecho un camino progresista de izquierda con total respeto a las instituciones, la democracia, seguimos siendo la Nación menos corrupta de América Latina. Para la izquierda uruguaya es profundizando los DDHH, profundizando las libertades, con respeto a la separación de poderes, combatiendo la corrupción.

–La izquierda se caracterizó por aumentar los subsidios. ¿Las excesivas ayudas sociales para todos deben ser permanentes o tendrían que tratarse de políticas por tiempos determinados?

–Creo en empoderar a los ciudadanos, darles una red para que aprendan a pescar, no darles pescado. En Uruguay había un 4% de indigencia, a esa gente se le dio un montón de respaldo, pero también se le buscó dar capacitación para que trabajen y no dependan de ningún tipo de apoyo del Estado o por lo menos reducir el apoyo.

–¿Qué se puede hacer para evitar que se acentúe esa brecha entre ricos y pobres, esa inequidad social que existe en la región?

–Uruguay he hecho una excepción. Hicimos reforma tributaria, cargamos más las ganancias que los impuestos fijos, hicimos una reforma de salud, atacamos los sectores de pobreza más dura, eliminamos la indigencia, cada país es cada país, no le dictamos cátedra a nadie ni opinamos sobre a quien elige.



Perfil

Daniel Martínez es un ingeniero industrial mecánico y político uruguayo perteneciente al Frente Amplio. Se desempeñó como presidente de Ancap y posteriormente como ministro de Industria y Energía de su país. Ocupó el cargo de intendente de Montevideo. Fue senador. Ahora es candidato a la presidencia por el Frente Amplio.