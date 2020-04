“La publicidad tiene mucho para aportar en este contexto. Los mensajes de concienciación y la comunicación persuasiva son más necesarios que nunca. Hoy buscamos instalar mensajes que ayuden a las personas a cuidarse, a estar atentas a lo que está pasando y que accionen en consecuencia”, reflexiona el publicista.

Villamayor además considera que esta situación mundial es una oportunidad para que las marcas se conecten con la sociedad. “Es una oportunidad para que las marcas transmitan sus valores más humanos y crear una conexión con la gente a partir de eso. Hoy los mensajes de aliento, de esperanza y de superación son muy importantes, así como los mensajes de cuidado. Si creíamos que la publicidad es irrelevante para la gente, la situación actual nos confirma que no es así. Si antes las ideas eran necesarias, ahora son mucho más”, remarca.

El directivo de Nasta considera que en este contexto los medios y agencias deben buscar poner a disposición la información certera sobre la situación “a todos los paraguayos y persuadirlos sobre determinadas medidas a tomar”. Y agrega que esta debe ser una tarea conjunta entre ambos protagonistas. “Es muy importante ir de la mano en esto. Los medios tienen la llegada a las personas y las agencias tenemos la creatividad para que el mensaje conecte”, subraya.

CAMBIOS. Rodrigo explica que el principal desafío que tiene la industria en este momento es el de reinventarse junto con los anunciantes, ya que después de un contexto como el actual –asegura– “muchas cosas cambian”.

“Más que nunca es importante mantener la mente abierta para estar dispuestos a abrazar los cambios. Desde nuestra profesión siempre buscamos convencer y persuadir a las personas en sus conductas, pero creo que hoy nos toca a nosotros adaptarnos al comportamiento de las personas”, expone, y añade: “Empatizar, entender los nuevos insights, entender el replanteo social que se genera a partir de todo esto, van a ser claves para que desde la comunicación podamos aportar al nuevo paradigma social”.

Villamayor comenta que en la agencia Nasta, en este tiempo, las cosas se vienen realizando de manera diferente, tanto en la forma como en el fondo. Es así que están implementando la modalidad home office, lo cual ya es un desafío de por sí. En cuanto a la relación con los clientes, buscan asegurar que reciban todo tipo de información relevante para entender el contexto y tomar decisiones al respecto.

“Nadie se prepara para una situación como esta, pero cuando ocurre buscamos accionar de manera no solo reactiva sino proactiva, tratando de acercar propuestas que funcionen en este contexto para que los anunciantes no se queden callados y no pierdan la conexión con sus clientes”, afirma.

ANIVERSARIO. Con respecto al nuevo aniversario de la agencia, el creativo afirma que en 52 años de historia, Nasta convirtió cada crisis en una oportunidad y añade que esta adversidad que hoy les toca enfrentar no sería la excepción.

“Ser parte de una empresa con tanta trayectoria es inspirador y, a la vez, una gran responsabilidad. Nasta supo demostrar adaptación al cambio, transformación y reinvención a través del tiempo gracias al optimismo y la capacidad de hacer; dos elementos sumamente claves para alcanzar los 52. Este es un legado del fundador José Daniel Nasta que hoy lo reconocemos los que formamos parte del presente de la empresa”, concreta.

Cabe recordar que entre los diversos galardones obtenidos por la publicitaria Nasta desde sus inicios, los Gallo de Oro que otorga Última Hora suman 8, entre ellos el obtenido por la campaña de Petrobras Estamos para que sigas (2016). Los primeros, entre las décadas de 1980 y 1990.