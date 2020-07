La Primera gana cupo sin Copa Paraguay

Afirmó ayer, en FALG por la 1080 AM, que en definitivas la Copa Paraguay no se disputa este año. “El torneo queda suspendido, no se pueden habilitar las sedes del interior y ya no hay espacio para calendarizar, los clasificados pasan automáticamente para el 2021”. Sostuvo además que la Copa Paraguay otorgaba un cupo a la Copa Sudamericana. “Está estipulado en el reglamento, de no jugarse el torneo, el pase a la Copa Sudamericana se otorgaría a un equipo de la Primera División, según su clasificación”. Por otra parte, no descartó que el Clausura se juegue un torneo corto (liguilla), pero todo está sujeto a la decisión conjunta con el Comité Ejecutivo de la APF.