“La política pública cambió de tal manera que la educación no avanza”

Sin embargo, este sueño se ve muchas veces limitado por la desigualdad en el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad, como así también las barreras económicas y culturales, y la discriminación (si se trata de una niña).

A pesar de estas limitaciones, Sandra Cauffman, directora interina de la División de Ciencias de la Tierra de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), aconseja a los jóvenes paraguayos a no rendirse en la misión principal de sus vidas, que es perseguir sus sueños, aunque en el trayecto tropiecen y les digan “no”.

La directora de la NASA realizó la semana pasada una serie de charlas denominada De la Tierra a Marte, con el objetivo de promover y fomentar la ciencia en tecnología entre los jóvenes paraguayos. Su mensaje fue claro: “Cuando uno quiere algo puede lograrlo; si fracasa en el intento, no debe darse por vencido y nunca adoptar una actitud victimista ante los obstáculos”.

“Parte de mi misión personal es motivar a la juventud a que persigan sus sueños, aunque vengan de países como Paraguay o Costa Rica, donde yo nací. Que no piensen que es imposible. Si no hay metas no se podrá ir a ningún lado”, dijo Cauffman al recordar que para ella no fue fácil como mujer, como hispana, alcanzar su meta en el área espacial. “Si me pongo a contar las veces que fallé, caí y cuántas veces tuve que hacer de nuevo todo... No fue un camino fácil, pero aquí estoy”, añadió.

En Paraguay –comentó la directora de la NASA–, hay talento que debe aprovecharse. Destacó que el avance de la sociedad también depende del avance tecnológico, del impulso que se le dé a esta área con la creación de bases tecnológicas tanto en nuestro país como en toda Latinoamérica.

MÁS INVERSIÓN. “A veces solo se mira para el Norte (EEUU) o hacia Europa, en vez de decir ‘acá existe talento para descubrir cosas buenas’, tecnologías que se necesitan para el día a día. El asunto está en las inversiones que se hacen como país para tratar de avanzar en estas cosas”.

Cauffman señala que un problema muy recurrente en la educación pública es la eliminación de materias por cuestiones de presupuesto, como en el caso de Costa Rica, “que creó colegios con especialidades científicas, que está bien, pero hace que la educación no sea pareja, que obliga a los egresados de colegios a ir a la universidad privada al no estar preparados para ingresar en la universidad pública por cursar las mismas materias que tiene el colegio privado”.

“Las políticas públicas han cambiando de manera tal que la educación no está avanzando. Si invertimos en educación hay más oportunidades que esos jóvenes talentosos se queden en el país, que creen nuevas economías, nuevos inventos, nuevas cosas, nuevas compañías que den empleos. A mí me parece un poco loco de que eso (inversión en educación) no se quiera hacer”, enfatizó.

Destacó que el secreto para el desarrollo de un país es que todos los niños y jóvenes deberían tener el mismo acceso a la educación y “contar con la oportunidad de ingresar a la universidad”, aseguró.