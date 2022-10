La perversa agenda oculta es no cambiar nada

“El Ministerio Público ha fracasado en su misión. Sandra Quiñónez ni siquiera se animó a investigar las diferentes denuncias que involucran al ex presidente Horacio Cartes en hechos ilícitos como la red de lavado de dinero montado por Darío Messer con la supuesta complicidad de su gobierno desde el 2013 al 2018. No investigó la obra (fallida) del Metrobús y otras denuncias como contrabando de cigarrillos. En contrapartida, fue protegida en ocasión de juicios políticos en Diputados”.

Leen pero no entienden. Los jóvenes que se gradúan no tienen competencias en Lenguas y Matemáticas. O sea, aunque tengan el título secundario, no pueden defenderse en la vida social y laboral. Por dar cifras, desde el MEC señalan que 240.000 jóvenes mayores de 15 años no saben leer ni escribir. A medida que las cifras muestran la realidad, el problema se agudiza y la solución se complejiza.

La educación en Paraguay no está en crisis. Es una catástrofe.

Embed

El diagnóstico de la educación ha mostrado hace años la necesidad de una reforma educativa que responda a las necesidades académicas, más allá de la infraestructura. En un país donde los niños aún dan clases bajo los árboles o con el miedo de que el techo se les venga encima, arrancó el proceso de la transformación educativa de cara a un futuro que ya está aquí y está devorando a quienes carecen de las herramientas mínimas.

La satanizada Transformación Educativa se inició en la era Horacio Cartes, que hoy aborrece de su iniciativa por perversos intereses electorales. Siguió a duras penas con Mario Abdo, quien en sus desacertados nombramientos para el Ministerio de Educación, dinamitó lo que pudo haber sido uno de sus legados más importantes. Permitió con su estilo indolente que el fundamentalismo se apoderara del proceso que entró en una trampa paralizadora.

Hoy, el proyecto entró en el vórtice de una guerra absurda bastardeada por grupos políticos y religiosos, que están consiguiendo hundir aún más la mediocre educación, apelando a mentiras e inventando miedos inexistentes. Este debate sirve a la vez para demostrar que existen vastos sectores de la sociedad con profundas raíces autoritarias que se oponen a derechos fundamentales, como la inclusión, que no es otra cosa sino identificar y reducir las barreras de aprendizaje para niños con necesidades específicas, como discapacidad, trastornos de aprendizaje, niños genios, o quienes tardíamente ingresan en el sistema educativo; la multiculturalidad, que no es otra cosa sino la herencia cultural, lingüística y espiritual; y el enfoque de derechos, que no es otra cosa sino el derecho a una educación integral, la libre expresión, el pluralismo ideológico. Estar en contra de estas consignas define mucho a quienes se oponen.

Cuando a estos grupos antiderechos se les demostró con documento en mano que no existen ninguno de los miedos que profieren en su perversa campaña, como la ideología de género, la homosexualización de los niños o la pérdida de patria potestad, dicen “hay una agenda oculta”, lo cual demuestra que en realidad no quieren debatir, sino simplemente destruir.

RESPONSABILIDAD. El fracaso del proceso lleva sobre sus espaldas el Gobierno, por no haber hecho los pactos básicos, ubicar a las personas adecuadas para una tarea sensible y convincente, además de una pésima comunicación. Dejó que el problema creciera al punto de perder el control sobre la situación. Lo que demuestra que la educación no es su prioridad.

Aparte de la contradicción grosera entre su ministro de Educación, Nicolás Zárate, quien ya perdió paciencia con quienes se oponen al plan, y su precandidato presidencial, el pastor Arnoldo Wiens, quien en vez de defender el proceso de su presidente, se sumó a los antiderechos pidiendo que se frene su envío al Congreso.

CAMPAÑA PERVERSA. Hablar de ideología de género y otros delirios les conviene a los políticos. Así la sociedad se distrae y no habla de las acusaciones de corrupción, de la narcopolítica, del lavado de dinero, del matrimonio de la política con cuanta mafia florece en medio de una exasperante debilidad institucional, de la pobreza, de la desigualdad, del contrabando y de otros males que aquejan a un país que tiene todo para crecer, pero que está manejado por una élite política y económica sin escrúpulos.

Defendemos la familia, dicen sin pestañear políticos corruptos que mantienen a sus amantes y familias paralelas con dinero del Estado, mientras roban los fondos públicos destinados para la educación, la salud y la pobreza. Ellos son los héroes de esta vil misión.

A esto se suma la deshonestidad intelectual de varios referentes que en vez de buscar un acuerdo sobre los puntos de coincidencia para dar inicio al plan mientras se dejan en remojo los puntos en disputa, prefirieron hundir el proyecto. O quienes por ecuaciones electorales optan por no intervenir en el debate para no perder votos. No les importa la generación de jóvenes que van camino al abismo como otros miles, cuyos futuros ya están hipotecados y que deambulan buscando trabajo para el cual no están preparados. Son los que engrosan las filas de los miles de trabajadores informales, cuya vida se reducirá a la mera sobrevivencia. A no ser que el objetivo sea mantener el statu quo para que no aprendan a ser ciudadanos, porque entonces se atreverán a exigir sus derechos o a cuestionar a los falsos dioses de la ignorancia. Quizá la intención sea taparles los ojos para que no tengan esperanzas y nunca dejen de ser masa. Ser simples despojos humanos, que se conformen con las dádivas de la dirigencia corrupta y privilegiada.

Solo de esa manera puede entenderse la negativa de darles a los niños y jóvenes las nuevas herramientas educativas necesarias que les permitirá dar rienda suelta a sus sueños.

TEXTUAL

“El Ministerio Público ha fracasado en su misión. Sandra Quiñónez ni siquiera se animó a investigar las diferentes denuncias que involucran al ex presidente Horacio Cartes en hechos ilícitos como la red de lavado de dinero montado por Darío Messer con la supuesta complicidad de su gobierno desde el 2013 al 2018. No investigó la obra (fallida) del Metrobús y otras denuncias como contrabando de cigarrillos. En contrapartida, fue protegida en ocasión de juicios políticos en Diputados”.

(Reporte final de la Comisión Bicameral de Investigación, presidida por Jorge Querey).

LO QUE HAY QUE SABER

VISITA SUGESTIVA. Para avivar nuevos rumores sobre la extradición de Cartes, se anunció la venida de Richard Nephew, subsecretario Anticorrupción del Departamento de Estado.

SECCIONAL A LA CARTA. La interna colorada muestra en forma descarnada el uso de los recursos públicos para la captación de votos. Un ejemplo, la Dirección de Correos.

DURO INFORME. La Comisión Bicameral de Investigación cerró su informe poniendo en el centro de su acusación a Horacio Cartes, en el esquema de la ruta del lavado y el contrabando.

FISCALÍA GENERAL. Del entorno del Ejecutivo confirmaron a Cecilia Pérez, Óscar Orué y Carlos Arregui. Se menciona además a Mónica Seifart y René Fernández. Un cargo clave en disputa.