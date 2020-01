La pequeña ayudita para los amigos y sus efectos

“Oh, llegaré alto con una ayudita de mis amigos / Oh, lo intentaré con una ayudita de mis amigos”. Estas son las palabras que se pueden escuchar en la canción With a little help of my friends, del álbum Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, de los Beatles. En el popular tema el protagonista relata cómo puede contar con sus amigos para ciertas situaciones de la vida.