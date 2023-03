La partida de José Luis Miranda, un maestro de maestros

“Maestro de maestros, de vasto conocimiento no solo musical sino universal. Sus clases eran un desfile de alumnos de todos los estilos y colores . Él, entre explicarte un ejercicio corregía a alguno que estaba al piano. No importaba si podías o no costear tus clases, él te recibía con el mismo entusiasmo”, refiere.

Alvarenga destaca la preocupación de Miranda por que la educación musical en Paraguay sea de calidad y por la propagación del canto coral, lo cual le llevó a crear y ser socio fundador de Apromus (Asociación de Profesores de Música del Paraguay) vigente hasta hoy. “El país perdió a un grande”, puntualiza.

El maestro Luis Szarán, en contacto con ÚH, eleva palabras de agradecimiento para José Luis, quien fue su “admirado y querido maestro”. “Le debo mi carrera en la música”, subraya el director.

“Como estudié contra la voluntad de mi madre y no tenía dinero, nunca me cobró un centavo; es más, para que pudiera recibir con dignidad mi título de profesor de Música me compró mi primer traje”, destaca.

Años después, Szarán siguió estudiando con otros maestros internacionales como Hans Swarovsky, Luciano Berio, Piero Bellugi y otros. “Eso me permitía solamente confirmar todo lo que había aprendido de él”, culmina.



El músico, docente, máster en Artes, doctor HC en Arte y Cultura falleció ayer. Alumnos y colegas destacan su gran labor.