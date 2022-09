La ópera en guaraní Ñomongeta deleitará en escenarios de EEUU

La ópera en guaraní denominada Ñomongeta, escrita por el compositor y director orquestal Diego Sánchez Haase, se estrenará el 18 y el 24 de setiembre en el National Museum of the American Indian con sedes en Nueva York y Washington, Estados Unidos. La obra cuenta con libreto de Modesto Escobar Aquino y epílogo de Pedro Paredez Argüello. La misma es protagonizada por el tenor paraguayo José Mongelós y dirigida por la ecuatoriana Chía Patiño.

La ópera es presentada por la Ópera Hispánica de New York, el Smithsonian National Museum of the American Indian y la Americas Society. La puesta presenta un diálogo imaginario entre un nativo y Cristóbal Colón, a 500 años de la llegada de los españoles a América, abordando temáticas siempre vigentes, como la problemática indígena y el medioambiente.